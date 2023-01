Ángel Expósito: "A Ucrania le va a costar reconocer la muerte del ministro como un fallo de seguridad"

Audio

Aunque haya sido tarde el invierno por fin, ha llegado. Algún camionero atrapado por la nieve se estará acordando de mi padre. Y de mi madre se acordará alguna de las miles de personas encerradas anoche en algún tren por averías en las líneas de ferrocarril, pero ya me entienden.

Las nieves son necesarias. Y el viento y el agua. Más necesarias que nunca. Así que precaución, información antes de coger el coche y, ante la duda, quieto parado. Lo dicho, por fin ha llegado el invierno. Un poco más y nos pilla en Semana Santa.



¿Sabes? Esta mañana temprano, viendo el frío que hace y la manta de nieve en la sierra de Madrid, un poco más al norte de COPE Tres Cantos, me estaba acordando de Ucrania. “¿Frío?” Pensé.



Hace un año exactamente estábamos en Ucrania. Cuando Estados Unidos corroboró la que se venía encima y avisó a sus nacionales para que abandonaran el país nos fuimos para allá. ¿Te imaginas lo que debe ser vivir bajo las bombas de Putin a 15 o 20 bajo cero?



Intenta ponerte en situación, noticia del día:



El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha confirmado la muerte del ministro del Interior, Denis Monastirski, tras estrellarse un helicóptero en los alrededores de Kiev. Junto a él toda la cúpula del ministerio del interior ucraniano.



El accidente tuvo lugar en Brovary, una ciudad de unos 100.000 habitantes en el este de la capital junto a una escuela infantil. Se cuentan unos 18 muertos, entre ellos tres niños.



Entre los fallecidos están Monastirski, el viceministro del Interior, Yevhen Tenin; el secretario de Estado para Interior, Yuri Lubkovich; sus asistentes y los tripulantes del aparato.



En cuanto a las causas, ya te puedes imaginar. Accidente, mala suerte o, simple y llanamente, un acto de guerra. A Ucrania le va a costar reconocer un desastre así como un fallo de seguridad o un éxito militar de Putin y, sinceramente, al psicópata ruso no le hace falta reconocer nada.



Igual ordena que te tiren por la ventana por llevarle la contraria, que manda a sus bestias del Grupo Wagner a violar o matar a martillazos o te derriba un helicóptero sobre una guardería.



Y aún los ultras de esta parte del mundo permanecen sumisos y cobardes bajo el monstruo. Incluida buena parte de nuestro Consejo de Ministros. Para nuestra vergüenza y para cinismo de nuestro presidente.



¡Ah! Y mi posdata. De vuelta a casa, encuesta del CIS.



El PSOE ganaría las elecciones generales con casi dos puntos de ventaja sobre el PP, según el barómetro de enero del CIS publicado hoy. Los socialistas obtendrían un 30,2% de los apoyos mientras los populares se quedarían en el 28,5%.



Para más coña, Podemos amplía su caudal y se sitúa en el 14,2%, casi dos puntos de avance. La cuarta plaza es para Vox (10%) que sigue cinco puntos por debajo de su resultado en las elecciones de 2019.



Y digo yo, ya sabes, Pedro. Si quieres subir en las encuestas, en vez de 200 violadores hay que soltar y premiar a 1.000. ¿Quieres más? Indulta a Griñán, vete a por Puigdemont y tráetelo en el Falcon. ¿Qué te parece poco? ¿Que quieres más votos? Otegui ministro del Interior ya e Irene Montero. Yo que sé, vicepresidenta del Gobierno.



¿A que no hay?