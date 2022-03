Ángel Expósito: "Tras lo que está ocurriendo en Ucrania, tendremos que aumentar los gastos en Defensa"

Audio

Continúa la guerra en Ucrania. Continúa el intento de invasión de Ucrania por parte de Putin. Una invasión a base de arrasar con misiles ciudades, barrios y puntos estratégicos. Da lo mismo planchar a bombazos un barrio lleno de ancianos que no pueden ni siquiera bajar a los refugios. Putin y su corte de oligarcas, embajadores y jefes militares se escudan en la "desnazificación" de Ucrania y aún hay quien les compra el mensaje. ¡Ojo! porque hay gente en la que esa patraña vil y cobarde está colando y otra gran masa de gente que ve la salvajada de Ucrania como un mal menor. Como si nos estuviéramos acostumbrando a la guerra.

Se me agolpan los sentimientos, los miedos y las vísceras. No me cabe en la cabeza, racionalmente, lo que este animal está llevando a cabo en Ucrania. Se me agolpan los insultos y la sorpresa ante tamaña bestialidad. Y me pregunto. ¿Y después qué? Digo yo que algún día se terminará esta monstruosidad, ¿y entonces qué va a hacer el psicópata? ¿Se eliminarán las sanciones a Rusia de la noche a la mañana? ¿Los ucranianos huérfanos, las viudas, los mutilados perdonarán a Putin? ¿Quién reconstruirá la catástrofe? Es más ¿el odio se cura?

Y la clave. Desde los chinos a Estados Unidos pasando por Turquía, Europa y no te digo los vecinos: Mientras viva esta bestia: ¿Alguien se fiará de Putin y de sus marionetas? Seamos sinceros. Esto no es nuevo. Rusia lleva así mucho tiempo. En lo estratégico, con los mercenarios y en la campaña de desinformación.

En Kiev me contaban cómo, en verdad, la guerra empezó hace ocho años con la conquista a lo bestia de Crimea. Con la ocupación de facto de Lugansk y Donest. Sin disimulo alguno. Allí mismo hablaban de 15.000 muertos en estos años. Y nadie hizo nada. Nadie hizo nada pensando que el monstruo pararía ahí. Pero no paró y sigue y sigue.

Con mercenarios y marionetas, exactamente igual. En Tartush (Siria) ya tiene su puerto en el Mediterráneo, con mercenarios salvajes y sin escrúpulos en media África, con títeres patéticos en Venezuela, Nicaragua, Cuba, México o Argentina y espera Chile y Colombia. Y en la desinformación, igual. O peor. Con Donald Trump, con el Brexit, o con el procés independentista catalán. Cualquier tema le vale si le sirve para tocar las instituciones de Occidente. ¿Qué pasa? Pues que por no sé qué complejos de supuesta izquierda se sigue pensando que Putin (y China, por cierto) son el contrapeso del capitalismo yanki y europeo.

¿De verdad soportaríamos vivir como un ruso en Rusia? La censura es absoluta; las libertades las marca el propio régimen; las minorías aplastadas; los medios de comunicación controlados; los espías y chivatos en cualquier esquina al servicio del Zar y la oposición envenenados poco a poco o asesinados en cualquier lugar del mundo. ¿Y aún hay acomplejados con medias tintas y excusas?

Esta crisis económica, este drama humano de millones de refugiadas, esta guerra en el barrio de al lado, nos está poniendo ante el espejo de la realidad de Europa y de nuestras contradicciones. En todos los sentidos, no sólo en la Seguridad y la Defensa, que también.

Tendremos que aumentar los gastos en Defensa. Por supuesto, ya era hora. Pero no solo eso, que también. Ahora, la demagogia y los demás demagogos se han caído del guindo. A ver cuánto nos cuesta el incremento del Presupuesto en Seguridad y Defensa para que lo acepten Otegui, Junqueras y Pablo Iglesias.

Pero Europa tiene y tenemos que caernos de muchos más guindos. Se me ocurren así a bote pronto, otros dos campos: La política agraria y ganadera y la energía. Por un lado, nuestro abastecimiento para no depender de mercados imposibles del cereal o los metales y por el otro, nuestra independencia energética para no estar cogidos por salva sea la parte por el Putin de turno.

¡Ah! Y mi posdata. Y todo ello escondido en excusas medioambientales, autonómicas o burocráticas. Aumentaremos el gasto de Defensa al 2 por ciento, exactamente lo que pedía Donald Trump. Ahora toca buscar la excusa para prorrogar las nucleares, plantar girasoles y dejarnos de demagogias. Los súbditos y las súbditas del macho alfa ya han reaccionado criticando que se invierta tanto dinero en defensa, aunque han enviado a sus portavoces Pablo Fernández y Aina Vidal. También han hablado los golpistas indultados. En su caso, a través de Gabriel Rufián. En la misma línea, Bildu. Los etarras liberados por Marlaska dicen que hay necesidades más acuciantes como las políticas sociales, económicas o culturales