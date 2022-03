Ángel Expósito: "No todas las guerras generan la misma inquietud que está generando la invasión de Ucrania"

Audio

Desde hace una semana la invasión rusa de Ucrania es nuestra principal preocupación. Todos estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo allí.. No todas las guerras generan la misma inquietud como está creando esta, ¿sabes cuantas guerras hay ahora mismo en el mundo? A bote pronto y sin tener que buscar mucho me salen dos grandes conflictos: Yemen y Etiopía:

- Desde 2015 Yemen sufre una guerra devastadora que ha dejado casi 400.000 muertos..

- En noviembre de 2020 estalló un conflicto en Etiopía, en la región de Tigray.. Según la ONU más de cinco millones de personas necesitan asistencia humanitaria

A esto hay que sumar la situación en Afganistán - donde los talibanes han impuesto su régimen - y los rescoldos de la guerra de Siria - que dura ya 10 años y que deja casi 400.000 muertos -.

Con esto no quiero decir que la invasión de Ucrania sea una guerra más porque no lo es. No voy a hacer demagogia. Partimos de la base de que todos los conflictos armados son un drama pero lo que está haciendo Rusia reúne muchos motivos para que estemos especialmente pendientes de lo que está ocurriendo al este de Europa. Te enumero los más importante.

1. La Europa del estado del bienestar, la todopoderosa Europa, el lugar donde mejor se vive en el mundo, se ha encontrado con una guerra en territorio, en sus fronteras. Hace algunos años vio golpeada su seguridad por los atentados yihadistas pero hoy está viendo blindados y bombardeos en el continente. Las guerras no se eligen y Europa se ha encontrado con esta.

2. La potencia militar de Rusia.. El Ejército ruso es uno de los más preparados del mundo por varias razones. Se calcula que suma más de 2 millones y medio de efectivos - sin incluir las fuerzas especiales -. Posee uno de los arsenales más completos del mundo y además es una potencia nuclear.

Rusia cuenta con casi 6.000 ojivas nucleares: 1.500 estarían pendientes de ser desmanteladas y unas 4.500 todavía estarían disponibles para ser usadas.. A todo esto hay que añadir un dato muy importante. Dicen los expertos que el Ejército ruso ha podido entrenar y utilizar nuevas armas en la guerra de Siria, un hecho que les da ventaja respecto a otros países.

3. La amenaza nuclear. Ucrania cuenta con 15 reactores nucleares. Para que te hagas una idea son más del doble de los que hay en España. La posibilidad de un ataque a uno de estos reactores es una preocupación que está sobre la mesa. Te cuento lo último.

Un bombardeo ruso ha impactado esta madrugada en la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, situada en el centro de Ucrania. La Organización Internacional de la Energía Atómica asegura que las autoridades ucranianas no han detectado cambios en los niveles de radiación. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, ha advertido a Europa de que el bombardeo no ha sido un error, y que la estrategia rusa busca provocar una alarma nuclear.

4. Vladimir Putin. El presidente ruso se está comportando como un auténtico tirano. Reconozco que nunca creí que fuera capaz de invadir Ucrania y llevar al mundo a uno de los momentos de tensión más graves de las últimas décadas. Putin tiene en su cabeza anexionarse a Ucrania y no se corta en amenazar a Finlandia o Suecia cuando estos países piden ingresar en la OTAN. En la cabeza del presidente ruso pervive el mapa anterior a la caída del muro y su objetivo es que Rusia recupere su sueño imperialista al precio que sea.

5. Las consecuencias económicas. Unas consecuencias que nos afectan directamente al bolsillo. El barril Brent de petróleo sigue por encima de los 110 dólares y más que subirá porque hay quien ya ha anunciado que dejará de comprar el petróleo ruso. Rusia es el segundo productor mundial de crudo, por detrás de Estados Unidos y por delante de Arabia Saudí. Produce cerca de 11 millones de barriles diarios y exporta entre 5 y 6 millones de barriles al día. Aproximadamente la mitad del petróleo exportado por Rusia se envía a países europeos como Alemania, Italia o Países Bajos.

El petróleo ruso sería sustituido por una mayor producción de los países de Oriente Medio lo que haría subir el precio. Consecuencia directa: subida de los carburantes. Hoy la gasolina se paga a 1,70 euros el litro.Pero a la subida del petróleo hay que unir la subida del precio del gas. La dependencia energética de algunos países europeos es total respecto a Rusia. Si no llega gas de Rusia habría que buscar otros mercados. Y aquí Argelia ya se ha ofrecido a abastecer a Europa.

6. Pase lo que pase se va a establecer un nuevo orden mundial. Hace unos días, un buen amigo, el general Argumosa, me contaba que vamos hacia un mundo en el que se va a imponer la bipolaridad dual.. es decir, el mundo quedará dominado por dos bloques y dentro de cada bloque hay dos actores principales. Por un lado Rusia y China y por otro Estados Unidos y la Unión Europea.

En este escenario la OTAN va a recobrar el protagonismo perdido tras el final de la Guerra Fría. Volverá a ser una alianza defensiva, un club que ofrecerá protección a sus miembros. Y eso para España es importante. ¿Sabes cuál es el único territorio español que no está bajo protección de la OTAN? Ceuta y Melilla. ¿Sabes cuál es el territorio español que más presiones está sufriendo por parte de nuestros vecinos? Exacto: Ceuta y Melilla. Así que en este nuevo escenario poder recobrar influencia en esta política de alianzas es fundamental.

¡Ah! Y mis posdata. Como ves hay varios motivos para seguir con mucha atención lo que está ocurriendo en Ucrania. Esto no es sólo un conflicto entre rusos y ucranianos. Es un conflicto que afecta a todos. Pero aún así, en un momento de preocupación como el que estamos viviendo podemos aprender algunas lecciones positivas. Esto ha servido para que Europa reaccione. La intervención de la Unión Europea está sirviendo para reafirmar su compromiso con la libertad. Además la reacción de los europeos con los refugiados ucranianos ha servido para apuntalar una vez más un proyecto integrador. En definitiva todo esto está sirviendo para recordar que hubo que luchar mucho para conseguir nuestro sistema de derechos y libertades que no es algo que nos encontramos y por eso tenemos que valorarlos y cuidarlo, algo que no siempre hacemos.