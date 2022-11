Ángel Expósito: “Todas las asociaciones profesionales de jueces se opusieron al 'sí es sí', y ni caso”

Pedro Sánchez tiene un buen lío. Bueno, dos. Dos pedazo de problemas que le han estallado en todo el careto. Por mucho que se maquille y que maquille las polémicas no va a poder esconder

el escándalo de la ley del solo Si es Si no la que se avecina con el delito de malversación.



Alguien me comentaba esta mañana que el nivel de basura, chapuzas, y merdé es tan alto y tan constante que parece que lo hacen aposta para tapar un escándalo con otro. Si no, es inexplicable. La ley Trans, la ley del aborto, la secesión, la Memoria...



El bodrio de la ley del "Solo sí es sí" y la reforma (a la baja, por supuesto) del delito de malversación tienen un denominador común: Los socios. ¿A quién se le ocurre? ¿Qué esperaba, que una ley redactada por Irene Montero y su chupipandi saliera bien? ¿Qué esperaba, que depender de Junqueras, de Puigdemont y de Rufián iba a ser gratis?



¿En serio, Pedro Sánchez sigue defendiendo que el mundo entero va a copiar cómo en España excarcelamos a condenados por delitos sexuales por culpa del Gobierno? ¿Se ha vuelto loco?



Ser feminista es todo lo contrario a caminar tres metros por delante de tu mujer; ser feminista no es decir soldados y soldadas, ser feminista no es nombrar ministra a tu mujer por el hecho de ser tu mujer, ser feminista no es aplicar cuotas, ser feminista no es colocar a tu ex ni hacer bromista con azotar a una mujer. Ser feminista no es favorecer a los delincuentes sexuales.



Vista la retahíla interminable de delincuentes sexuales premiados por esta ley (y los que quedan ) quiero puntualizar algunas claves:



1.- Las víctimas. ¿Alguien en el ministerio de Igualdad pensó en las víctimas al redactar esta basura? ¿En qué cabeza cabeza cabe? ¿Tan ciegas están?



2.- Ahora salen con los de los Cursos de formación para que los jueces y fiscales no sean tan machistas. ¿Perdona¿ ¿Y quien va a impartir el curso? ¿Irene Montero? ¿Ione Belarra, Lilith Verstrynge, Ada Colau? Es más, ¿por qué no da los cursos Mónica Oltra o el Gobierno balear y nos cuentan lo de las menores tuteladas, abusadas y prostituídas?



Todas las asociaciones profesionales: La Asociación Profesional de la magistratura, la Francisco de Vitoria, Juezas y jueces para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales la Asociación de Fiscales todas claman (y se opusieron) a la ley. Y NI CA SO.



3.- El tono. Cuando sale Irene Montero descalificando a diestro y siniestro con esa mala baba. ¿De dónde ha sacado esta mujer tanto odio? ¿Se ha visto? ¿Eso también se lo ha pegado su líder supremo, el mismo que la nombró ministra y que consiguió que la Guardia Civil le blindara el casoplón de Galapagar?



De verdad, con lo joven que es, sinceramente: ¿Se cree tan superior? ¿Por qué? Y aún nos extraña que apoyen a Putin.



4.- La lista de distintos presos premiados por este Gobierno es... inconcebible: Ahora son los delincuentes sexuales, pero es que los siguientes van a ser los corruptos, antes fueron los golpistas y siempre... los asesinos de ETA.



¿Esto es admisible? Más allá de alguna crítica en voz baja (y porque no les queda más remedio)... ¿Se lo tragan los barones como si tal cosa?



y 5.- Un error periodístico. Estamos cometiendo en los últimos días un error periodístico (en general y de manera habitual) al hablar de "la ley que nace del ministerio de Igualdad", de la dimisión de Irene Montero, de la ley Montero, y se nos olvida que el Consejo de Ministros es un órgano colegiado. Que manda uno. En este caso el que manda lo hace pleni potenciariamente.



Y esconderse ahora tras esta inútil y su troupe o escurrir el bulto "pío, pío que yo no he sido" es de mentirosos y de cobardes.

Sobre la malversación, esa es otra. ¿Qué no habrá pactado Sánchez con Aragonés? ¿Qué no habrán hablado Sánchez y Junqueras? ¿Qué no le habrá prometido a Puigdemont el enviado especial socialista a Waterloo o a Suiza?

En días (ya lo dijo el president de la Generalitat) tocará la malversación. Y como la cosa va entre trileros y golpistas, toca engañarnos, tragar y mentir. Seguir mintiendo. Para ganar tiempo con el calendario electoral en la mano y con la perspectiva puesta no en el año que viene. Qué va, ese está garantizado. La clave son cuatro años más. Y a Junqueras, a Puigdemont, a Otegui y a Pablo Iglesias les conviene que siga Pedro. Por eso van a apretar lo justo.



¿A que ahora se entiende mucho mejor por qué quieren controlar el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional?



¡Ah! Y mi posdata: Un par de claves económicas.



1.- La deuda pública se desboca y rompe el techo de los 1,5 billones de euros. La deuda del Estado se convierte en el 'motor' de esta escalada y sube, en septiembre, un 6,8% más que hace un año hasta mil trescientos millones.



y 2.- El Gobierno pacta con Bildu la gestión de los impuestos a banca y eléctricas.



Te lo juro. El Gobierno pacta con Batasuna la gestión de los impuestos a la banca y a las eléctricas.