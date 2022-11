Ángel Expósito: "El tema de los médicos solo se soluciona con un enorme pacto o reforma de la profesión"

Audio

Hoy es un día raro. De esos en los que parece que no ha pasado nada. Digamos que nos estamos acostumbrando a la guerra, a los precios altos, a las sandeces del Gobierno, a las puñaladas traperas dentro del Gobierno o al cambio climático (como si no fuera importante).



Lo dicho. Parece que no ha pasado nada y resulta que sí. Que digamos, sigue pasando lo mismo, solo que peor.



Por ejemplo, tres conflictos o problemas laborales sirven para testar el panorama político, económico y social de esta nuestra España: Huelga de médicos en Madrid y algo parecido en Cantabria; el anuncio de paro en los transportes de mercancías y el apagón simbólico de 5 minutos en la hostelería de toda España.



Por orden, los médicos de urgencias en Madrid. Varias claves:



1.- A pesar de la pandemia, seguimos sin reconocer social y económicamente a la Sanidad. En toda España, no solo la Comunidad de Madrid.



2.- Por supuesto que faltan médicos. Y los que salen tras años y años de formación están deseando irse de España. Se les paga poco y mal. No hay derecho a la temporalidad escandalosa en este sector.



3.- ¡Qué curioso que la huelga --con las razones que tengan-- sólo ocurra en Madrid. Todo un experimento para la que se avecina si algún día cambia el Gobierno.



Y la conclusión, el tema de los médicos (insisto, en toda España) solo se soluciona con un enorme pacto/reforma de la profesión, en todas las comunidades, con los colegios profesionales, con las universidades y el ministerio de Sanidad. Hasta que eso ocurra (no lo verán nuestros ojos) más precariedad, el mismo o más esfuerzo y más protestas.



Sobre los transportes, huelga indefinida a partir del próximo domingo a las puertas de Navidad. Seguro que les asisten sus razones, aún hay tiempo para negociar, pero cunde una sensación mezcla de desazón, conformismo y el caos que se avecina si la huelga se mantiene y los piquetes se dedican a lo suyo. Ooootra vez.



Y el parón de cinco minutos en la hostelería. Un gesto simbólico llevado a cabo hace una hora. Un sector fundamental en lo económico y en lo social en España que pensamos que funciona solo. Al respecto, una pregunta: Sólo en tu entorno, ¿cuántos bares, restaurantes o locales han cerrado para siempre?



Este sí que es un termómetro de la realidad económica española. Y no les hacemos ni caso.



En clave política la actualidad pasa por cómo se sacan los ojos unos a otras (y viceversa) de cara al año electoral que se nos avecina. La reaparición de Pablo Iglesias y las puñaladas en la izquierda de la supuesta izquierda.





A saber: Podemos huele el batacazo, las súbditas (Irene Montero, Ione Belarra y Lilith Verstrynge no dan para más) y Echenique y Monedero le han dicho al jefe de la secta que vuelva. Y ahí está el tío. Pablo Iglesias dando lecciones cuando no le quieren ni en casa, ni en Moncloa, ni en la Complutense.



Pero le da igual porque sabe que si son necesarios Sánchez le vuelve a meter en el Gobierno. Y si no, al tiempo. Mientras seguirá en el casoplón de Galapagar con la Guardia Civil cortándole la calle.



A la vez Yolanda Díaz ya no sabe donde meter más modelitos en el armario. Entre el casoplón, el del Falcon y "Super Yol" no ganamos para excesos.



La Motomami no suma a nadie en su proyecto, sigue hablándonos (o regañándonos) como si fuéramos idiotas y, eso sí, besa a Sánchez cogiéndole así, tocándole la cara con las dos manos como deshaciéndose. ¡Me lo como to'nterito!



El caso es que ven la cosa chunga y se están reposicionando. Por si se les acaba el chollo. No vaya a ser que se queden sin derecho a que la Guardia Civil les blinde la calle del chaletazo. Por eso el follón, porque ya me dirás donde van a encontrar un chollazo similar Lilith Verstrynge, Ione Belarra o Echenique.



Por favor, Pedro, recupera al ex Macho Alfa de vicepresidente. Y nombra a Monedero ministro de lo que sea. Por favor. Es urgente.



¡Ah! Y mi posdata: Termino con uno de esos escandalazos que como si nada también. Pública El Debate:



Jordi Cuixart, uno de los condenados por el Tribunal Supremo por el procéss, ha constituido una sociedad offshore en el paraíso fiscal de Suiza. Antes de que abriera esta compañía opaca, la empresa de Cuixart en Barcelona recibió 5,4 millones de euros en ayudas de diversas instituciones públicas españolas, otorgadas en su mayoría durante su estancia en prisión.



En la actualidad, el líder independentista reside en la ciudad de Neuchâtel tras haber sido indultado por el Gobierno.



Te recuerdo que en días toca pagar el segundo plazo del IRPF.