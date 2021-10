Ángel Expósito: "Somos víctimas de una estrategia obsesionada con los votos"

Audio

No damos abasto.

Pedro Sánchez ha anunciado a mediodía de este miércoles la puesta en marcha de un bono cultural de 400 euros para todos los jóvenes. Lo recibirán, según ha dicho, al pasar de los 17 a los 18 años.



A cada anuncio le sigue un escándalo; a cada ocurrencia le continúa un varapalo y cada cesión le acompaña una mentira. Se confirma: No damos abasto. Somos víctimas de una estrategia perfectamente concebida, planificada, dirigida y obsesionada con los votos. ¿Con qué votos? con todos.

Tooooda la política española se dirige hacia las próximas elecciones generales, cuya campaña electoral arrancó justo antes de verano coincidiendo con la renovación del Gobierno.



Todo es imagen. Todo es una loa continua a Su Sanchidad. Todos los mensajes son para vender una moto, casi siempre, usada y sin ruedas. Varias preguntas encadenadas:



1.- ¿Quién va a pagar este dispendio? Exacto: tu, yo, nuestros hijos y nuestros nietos.



2.- ¿A qué cada resolución que sale del Tribunal Constitucional o cada sentencia del Tribunal Supremo, a que cada día que pasa se entiende mejor el interés por el control del Poder Judicial?



3.- ¿Y los socios? Fíjate, lo de Podemos ya es hasta lo de menos. ¿No se les cae la cara de vergüenza cuando tragan con los chantajes de Rufián o de los presos etarras? ¿Qué no estarán negociando bajo cuerda para los Presupuestos del Estado de 2020?



La imagen, todo por la imagen y nada más que por la imagen. La penúltima, el anuncio absolutamente demagógico y carisimo de esos 250 euros para ayuda al alquiler. ¿Se les ocurrió ayer por la mañana? ¿Lo sabía Nadia Calviño? y otra más: ¿No les da corte que cante tanto el plazo de dos años? ¿Cuántos votos pretenden comprar de aquí a las elecciones generales a razón de 250 euros al mes?

Lo anterior a la argucia esta de los 250 euros fue el conejo de la chistera anuncio del proyecto de difusión y bla, bla, bla sobre la Lengua española. Como alguien me decía esta mañana, se cree sus propias mentiras. ¿Cómo co... cómo demonios va a vender el español por el mundo cuando no puedes estudiar en español en Cataluña ni ser médico, en español, en Baleares?

No damos abasto. El Tribunal Constitucional declara inconstitucional el Estado de alarma. Y no pasa nada.

A Marlaska le pitan las víctimas de ETA por premiar a los asesinos y ahí sigue el tío.



El propio Gobierno hace el caldo gordo al independentismo catalán y Vasco, vía Esquerra y Batasuna, y no se les mueve un músculo de la cara.

Y lo que queda por negociar y por pagar y por ceder y por humillarnos. Todo sea, como dice Rufián, porque son muy de izquierdas y muy majos.

Ni de izquierdas, ni tan majetes. CHAN TA JIS TAS. Pero el problema, como en todo timo, el problema no es el timador (Rufián u Otegui) el problema es que se deja timar por ambición. Por el poder, sólo por el poder y todo por el poder.



¡AH! Y MI POSDATA

¿Sabes qué? a pesar de un Gobierno imposible y gigantesco, de una administración de pelotas y asesores, a pesar de los socios y de las ocurrencias, saldremos de ésta.

¿Y sabes cómo? Currando, buscando trabajo y pagando impuestos.

Por cierto el bono cultural de 400 napos es para los jóvenes que cumplen 18 años ¿A qué edad se vota? Exacto. A los 18 años.