Ángel Expósito, sobre la reunión Sánchez - Aragonès: "Lo tienen todo pactado"

¿Te acuerdas de este clásico de la picaresca española? Lo dicho. Todo un clásico del engaño, el timo y la golfería.

Bueno pues a eso está jugando Pedro Sánchez con todos nosotros. Otra vez Su Persona intenta engañar a todo el mundo. Ahora con Ábalos haciendo de gancho para engañar/engañarnos a los incautos y con los independentistas catalanes como socios para repartir las ganancias del timo.

Un timo que va a durar al menos dos años. Después empezará la auténtica fiesta. El verdadero procés. Hasta entonces se trata de ganar tiempo y desempedrar piedras del camino.

Dentro de dos años tocan elecciones generales. Para entonces --digo yo-- habremos acabado con la pandemia y estaremos en plena recuperación económica. Para entonces ya no hablaremos de indultos y Pedro Sánchez se presentará como el pacificador, el del milagro económico y el que mató al coronavirus con sus propias manos.

¿Y los independentistas qué? Pues a permitir que pase el tiempo, bramando sus proclamas pero sin hacer demasiado daño al presidente, no vaya a ser que se pasen de frenada y otro gane las elecciones.

Y así, a partir de 2023, habremos llegado a la nueva partida. Se trata de ganar tiempo, solo dos años, y después... dios proveerá. Dentro de dos años, ya parlarem.

Y mientras tanto, y a partir de entonces, a los millones de españoles constitucionalistas que se sienten tan catalanes como el que más... que les den. Total, como no arrasan Urkinaona ni te revientan las calles que se vayan marchando de Cataluña. Uno a uno y, si es posible, con sus familias.

¿De verdad se puede exigir a esos millones de personas que sean héroes en su propia casa o en su pueblo?

Les estamos dejando solos. Otra vez. Y cada vez peor. Así, dentro de dos años, sólo votarán los de pura cepa pujolista, los hereus de Torra y de Puigdemont.

De vuelta a la Moncloa, reunión en la cumbre. Pedro Sánchez recibe a Pere Aragonés. Sólo ha faltado un grupo de coros y danzas bailando una sardana. Una sardana en los jardines de la Moncloa confirmado por los miembros de la Mesa de negociación. Da igual qué se vaya a negociar.

Lo importante es la sardana. Ábalos, Maria Jesús Montero, Castells y Rufián, Rull y Turull todos de la mano, con Junqueras en el medio.

Si tú fueras Puigdemont, desde tus vacaciones perpetuas, ¿A quién querrías en la Moncloa? ¿A Su Sanchidad o a otro?

Por eso no le van a dejar caer. Porque lo primero es ganar tiempo.

¿Y sabes qué? dándole vueltas a la pantomima esta de la reunión de hoy y de la Mesa de Negociación y bla, bla, bla, me da a mi que no es que se engañen entre ellos. NO. Lo tienen todo pactado. Nos están engañando a nosotros.

¿A que ahora se entiende mucho mejor lo que pretendieron y pretenden con la Justicia?

Recuerda. todo empezó con Lola Delgado como Fiscal General del Estado "¿De quién depende la Fiscalia? pues ya está". ¿Te acuerdas? Luego vino la reforma del Poder Judicial que se paró milagrosamente en Bruselas.

Y queda el Tribunal Constitucional y la reforma del Código penal y llegaron los indultos y las piedras en el camino del Tribunal de Cuentas.

Lo dicho: ¿A que ahora se entiende mucho mejor el asalto a la Justicia?

Y mientras todo eso se elabora milimetradamente, nosotros, como idiotas fijándonos en una frase, una foto, otro desplante u otra humillación. Cuando la clave es el calendario.

Hay que ganar tiempo. Solo dos años. Luego Su Sanchidad seguirá en el trono de La Moncloa rodeado de súbditos y súbditas y súbdites... y ellos, los socios, seguirán con su procés.

