Ángel Expósito, sobre el retrato de Zapatero: "Lo vamos a pagar tú y yo, con la que está cayendo"

Este miércoles se resume con un sustantivo: incertidumbre. No sé... debe ser el frío, la manta de agua de anoche, el sol que también nos engaña, el miedo, la incertidumbre. Los chinos llaman a su gente a hacer acopio de productos básicos. Los precios siguen subiendo con una inflación imprevisible. Los países que nos servían de referencia, casi peor. Y nosotros haciendo teatro. Puro teatro. Cuando no es un sainete con la reforma laboral es una ópera bufa con los Presupuestos Generales del Estado pasando por el esperpento de un Gobierno inaudito, un esperpento del absurdo que ni Pirandello.

En estas que entre el acongoje y el vértigo, abres los periódicos y analizas la actualidad con la esperanza de que alguien te ilumine algo de esperanza, pero tampoco. En cada página, en cada pantallazo o tras cada minuto, encuentras algo peor que lo anterior.

Ahí van algunas muestras bajo el epígrafe: "¿Qué hemos hecho para merecer esto?".

Uno. José Luis Ábalos return. No se trata de entrar en la vida privada de nadie pero el asunto trasciende las cuestiones personales: primer capítulo en The Objective: Las razones de la caída de Ábalos (I): Sánchez echó al ministro por su «oscura doble vida». Fiestas, mujeres, un presunto vídeo y una habitación completamente destrozada en un Parador. The Objective comienza hoy un serial sobre los verdaderos motivos que acabaron con la carrera política del ministro de Transportes y número tres del PSOE. Insisto. No se trata de entrar en la vida privada de nadie pero la figura de Ábalos, sus amistades y todo lo que le rodeó trasciende lo personal. Continuará. Porque el serial ha comenzado con tan sólo un avance.

Dos. Al loro con esto. El retrato de Zapatero. El Ministerio de la Presidencia ha resuelto el contrato para la realización del retrato de José Luis Rodríguez Zapatero. Será el francés Pierre Gonnord el encargado de fotografiar al ex presidente de gobierno, con un coste total de 35.000 euros más IVA. Un retrato. Una foto para la galería de presidentes del Gobierno por 35.000 eurazos. Traducido para que te cabrees un poco más, el equivalente a 6 millones de pesetas. Una foto de Zapatero que vamos a pagar tú y yo. Con la que está cayendo.

Tres. Podemos media entre Bildu y los socialistas vascos para un futuro tripartito en el País Vasco. Los planes de futuro de Podemos son ahormar un tripartito junto a EH Bildu y PSE que sirva para desalojar al PNV del poder en el País Vasco. La coordinadora general de la formación morada en dicha comunidad, Pilar Garrido, se ofrece a mediar personalmente entre sus dos hipotéticos socios para hacer posible ese acuerdo. "Nosotros vamos a hacer de puente entre los dos".

Cuatro. Entre tanto, el PP nacional y el PP de Madrid a tortas. En público. La crisis del PP en Madrid aboca a unas primarias abiertas entre Ayuso y Almeida. Génova retira su confianza de la candidatura de la presidenta autonómica para el PP regional. El calendario del congreso no se moverá pese a las presiones de los 'ayusistas' y será en mayo. Puestos a hablar de sainetes: ¿Nadie puede advertir a Pablo Casado, a Isabel Díaz Ayuso, a Miguel Angel Rodríguez o a Teodoro García Egea, a todos, que este espectáculo es inenarrable?

Y cinco. El escándalo de la Faffe en Andalucía. ¿Te acuerdas? La continuación de la basura de los Ere, la formación, el caso UGT o la compra de votos, los prostíbulos... Enésimo parón de la comisión de la Faffe tras el segundo plantón de Susana Díaz al Parlamento andaluz. La ex presidenta y exsecretaria general del PSOE-A debía declarar el próximo viernes, un día antes del congreso regional del partido que oficializa la nueva etapa de Juan Espadas.

Dos años después, se repite el guion y Susana Díaz vuelve a esquivar a la comisión parlamentaria que investiga los despropósitos de la Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo (Faffe). Entre estos escándalos se incluye el uso por parte de su máximo directivo, Fernando Villén, de las tarjetas black para pagar juergas en prostíbulos. Toma ya progresista, reformista y feminista. Y Susana Díaz vuelve a dar esquinazo al Parlamento.

Ah, y mi posdata. Hoy ha arrancado la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado para 2022. Escucha a María Jesús Montero, ministra de Hacienda. O sea, que pactas los Presupuestos con Bildu, con Podemos y con Esquerra... y son un antídoto contra el populismo.

Eso sí, sin contar que el pacto es con los peores populistas.