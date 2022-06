Ángel Expósito, sobre las elecciones andaluzas: "Juanma Moreno Bonilla sigue arrasando en las encuestas"

Audio

Elecciones andaluzas, los precios y España en el mundo. Esos son los temas. Bueno, y el calor. ¡Joe qué calor!. ¿Te acuerdas cuando los coches no tenían aire acondicionado? No hace tanto, ¿eh?. ¿Te acuerdas de esos viajes con la ventanilla bajada y de madrugada? ¿No tienes la impresión de que por aquel entonces no nos quejábamos tanto de absolutamente todo?

Pues eso. Hace mucho calor y lo va a seguir haciendo hasta el fin de semana. Así que cuidadito, y sobre todo, mucha precaución con los incendios forestales. Al lío: Últimos días de campaña para las Elecciones autonómicas en Andalucía, la Economía que asusta precios y el papelón de España en el mundo.

Elecciones andaluzas: Luego dirán, pero de lo que habla todo quisqui tras el debate de anoche en Canal Sur es de las clases de masturbación que salieron en el rifirrafe entre Macarena Olona (Vox) y Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía) o algo así. Al margen de este nivelón, Juanma Moreno Bonilla sigue arrasando en las encuestas, por lo que lo más probable es que vete tú a saber.

Juan Espadas, el candidato del PSOE, tiene cada día que pasa más cara de Ángel Gabilondo. Hasta Pedro Sánchez le ha abandonado a suerte cuando el auténtico lastre es Su mismísima Sanchidad. Juan Marín (Ciudadanos), aún vicepresidente en funciones, lucha por salvar 3 escaños de los veintitantos que tiene. Es verdad que esos 2 o 3 escaños pueden ser fundamentales, pero la debacle se presenta segura. Macarena Olona (Vox) se confirma como una apuesta arriesgada. Veremos si acertaron con la sobreactuación constante o si la exageración pasa factura. Y quedan las dos candidatas del populismo más allá del PSOE. Inmaculada Nieto es Podemos, más Izquierda Unida, más Yolanda Díaz y Teresa Rodríguez es la mujer del Kichi.

Se confirma que el PSOE tiene un problema con su candidato, pero más aún con sus socias. De hecho, ese gobierno resultante sería una copia del consejo de ministros échate a temblar. El domingo te lo contaremos todo desde allí. Programación especial de Cope para esa noche electoral que, sin duda, tendrá toda la repercusión en clave nacional.

Y hablando del Gobierno y mirando al mundo. Fíjate. Dentro de unos días se celebrará en Madrid una trascendental cumbre de la OTAN en la que, en teoría, se deberán redefinir los objetivos estratégicos de la Alianza Atlántica: Hacia el Este, con la guerra en Ucrania aún viva; con la ampliación hacia Suecia y Finlandia y hacia el Sur. Me lo dijo aquí, en La Linterna, el propio secretario general de la OTAN, Jens Stoltemberg: La Alianza debe mirar obligatoriamente hacia el Sur.

¿Qué ocurre? Pues que si miras hacia el Sur, lo primero que se ve es Marruecos y Argelia. Y a sus respectivos lados el Sáhara y Libia. Si elevas la mirada, el Sahel y más al fondo, Centro África. Y nosotros somos esa última ventana en el Sur de la OTAN. Y nosotros lo estamos haciendo fatal.

Con Marruecos que no nos hace ni caso a pesar de que Sánchez se haya bajado las chilabas. Solo Su Persona sabrá por qué. Y con Argelia que se sube por las paredes mientras renegocia con Italia y con Alemania, mientras el ministro Albares pone cara de inocente, inocente. Dejémoslo ahí.

Dicho de otro modo: En Europa nos ven como unos aficionados; Estados Unidos, directamente, nos desprecia --no se me borra de la memoria la imagen del paseillo con Biden--; Argelia nos ha puesto frente al espejo y Marruecos le tiene cogido y, por lo tanto, nos tiene cogidos a todos por donde más duele.

¡AH! Y la guinda, ante la guerra y a favor de Ucrania, somos prácticamente los últimos en ayudar a Zelensky en su defensa desesperada frente al psicópata Putin.

Con estos mimbres y en medio de este carajal diplomático y exterior, Sánchez va a presentarse en esa cumbre de la OTAN como si fuera Kennedy, Ghandi o Adennauer. Al tiempo, cuando pasará a la historia como un absoluto adolescente en política exterior. Y nos queda la Economía. Mira toda la situación de previsiones, inflación, recuperación, perspectivas y empleo, todo se resume en una sola pregunta: ¿Será verdad que la gasolina puede llegar a los tres euros por litro en las próximas semanas?

¡Ah! Y mi posdata. Leo en The Objective: Isabel Celáa ¡Qué mal está la enseñanza de Historia en España! Veo los libros que hay y me sorprendo de lo que leo en ellos».

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Las palabras de Isabel Celaá resonaron entre las paredes del Instituto de Historia Eclesiástica de España en Roma, sin que ninguno de los distinguidos invitados moviese un músculo de la cara ante las palabras de la exministra de Educación.

La embajadora de España ante la Santa Sede (te lo juro, Isabel Celaa es embajadora de España ante el Vaticano) hizo esta confesión el pasado 31 de mayo.

Como lo oyes. Isabel Celáa, ese desastre de ministra de Educación, la autora de "de ninguna manera pídenos decir que los hijos son de los padres", dice ahora que se escandaliza de lo que lee en los libros de Historia.