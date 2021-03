Ángel Expósito, sobre Iglesias: "Le ha faltado pedirle a Garzón que le sujete el cubata"

Audio

Seguramente, más allá del politiqueo en sus mil y una variantes personales, de poder, autonómicas y ministeriales. Lo que más te interesa de este miércoles es qué pasa con lo que queda de Semana Santa.

Ya sabemos que no podemos ni debemos salir de nuestra provincia salvo por causa de fuerza mayor pero la duda es si podremos salir a dar una vuelta a partir de las ocho de la tarde, si podremos cenar fuera de casa aunque sea tempranito. En definitiva, si todo este lío de la pandemia va a peor. Otra vez.

Te cuento. Lo que sabemos en este momento es que todo queda como hasta ahora. Sanidad y las comunidades autónomas han descartado endurecer las medidas que ya acordaron para la Semana Santa. No se adelanta el toque de queda ni el cierre de los negocios no esenciales. Se mantiene lo previsto y queda en manos de las comunidades autónomas establecer las medidas que consideren oportunas.

En cuanto el politiqueo. La noticia del día es que Pablo Iglesias se ha despedido del Congreso de los Diputados. El próximo martes será su último Consejo de Ministros.

Yo sigo sin saber por qué. No quiero repetirme pero se me resiste la verdad de esta historia. No la sé. Los periodistas estamos para contar noticias y analizar sus derivadas, pero reconozco que en este caso me falta lo fundamental: Por qué.

Porque no me creo que en su mentalidad chavista de lider supremo en su mentalidad supremacista de macho alfa, Pablo Iglesias se vaya de diputado a la Asamblea de Madrid porque sabe que NO va a ser presidente. Así que, no lo entiendo.

Luego vienen sus bravuconadas que si Isabel Díaz Ayuso terminará en la cárcel; que si va a denunciar al PP por comprar a diputados de Ciudadanos eso son chulerías. Solo le ha faltado pedirle a Alberto Garzón que le sujete el cubata.

Ángel Expósito: "Hay algo detrás que se nos escapa"

En el fondo, la verdad es que...una de dos: O Pablo Iglesias es tonto (y yo estoy seguro de que NO lo es) o hay algo detrás muy muy personal e intransferible que se nos escapa. A mi se me escapa así que continuará.

En clave económica seguimos masticando el soplamocos que nos sacudió el Banco de España. Es solo cuestión de datos.

1 - El PIB español crecerá un 6 por ciento este 2021. Problema: Que los Presupuestos Generales del Estado cifran el crecimiento de la economía española en el 9,8 por ciento. A ver cómo rellenan ese socavón de casi cuatro puntos.

2.- El paro. El dato oficial apunta que estamos en cuatro millones de parados. Mentira. Y gorda. Si sumas el millón en ERTE y los autónomos en cese de actividad llegamos casi a seis millones de desempleados. Puro camuflaje.

y 3.- La deuda. Estamos en el 120 por ciento de deuda cuando el pacto de estabilidad (en suspenso por ahora) fija la deuda en el 60 por ciento.

En concluyendo. Preparemos para unos ajustes de caballo dentro de un par de años. ¡Qué casualidad! justo antes de las elecciones. Y si no... sl tiempo.

¡AH! Y MI POSDATA: Escucha, por favor, porque esta historia es atroz.

La madre de la niña de Mali que falleció el domingo en el Hospital Infantil de Las Palmas de Gran Canaria pasó dos días retenida en el centro para inmigrantes de Barranco Seco mientras la pequeña se encontraba en cuidados intensivos, hasta que un grupo de sanitarios dio con ella.

Según ha adelantado "ElDiario.es", fueron unos trabajadores de la sanidad pública canaria los que consiguieron averiguar la identidad de la niña, una pequeña de 2 anitos y dar con el paradero de su madre.

"Por lo menos llegamos a tiempo", ha corroborado a Efe una doctora del Servicio Canario de la Salud que se había quedado impactada por las imágenes de lesa patera en el muelle de Arguineguín.

Yo entiendo la tensión, el shock, el peligro y la urgencia, faltaría más, pero no se me ocurre nada más atroz que describa el drama de la inmigración.

La madre, eso si, consiguió ver a su hija aún con un hilo de vida, unas horas antes de morir en la UCI.

¿Te imaginas? No... no nos lo podemos imaginar. Es imposible.