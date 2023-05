Ángel Expósito: "Sin duda, la noticia de la semana ha sido la inclusión de 44 etarras en las listas de Bildu"

Audio

Esta mañana una oyente (una fósfora) ha dejado un mensaje en el buzón que apuntaba una idea interesante. ¿Alguna víctima de un violador beneficiado de la Ley 'Solo sí es sí' votará a Sánchez tras verle con Joe Biden? ¿Alguna víctima del terrorismo cambiará su voto tras la foto de Su Sanchidad en la Casa Blanca?

Es más, ¿alguien en Washington le preguntará a Pedro Sánchez cómo es posible que gobierne el Consejo de Ministros con un partido proruso y pro Putin? (Por no hablar de los socios). Que el presidente del Gobierno de España se reúna con el presidente de Estados Unidos en el despacho oval solo puede ser positivo. Estaría bueno. Pero no nos pasemos, que los árboles no nos impidan ver el bosque. Esto no es un encuentro interplanetario.

El dato económico del día es la inflación del mes de abril. Los alimentos se moderaron hasta el 12,9%, pero el IPC general se situó en el 4,1%.

Y tú dirás... pues lo del súper sigue siendo insoportable por mucho decimal que nos quieran vender, y tienes razón. Así, los alimentos que más suben respecto al mismo mes del año pasado se encuentran los productos básicos: el azúcar sube un 49,6%, la mantequilla un 31,%, la leche casi un 28% y el aceite de oliva sube un 22.

Me da que cuando pases por la caja del súper, la foto de Joe Biden con Pedro Sánchez te va a dar lo mismo.

En clave económica también (o mejor dicho, en clave económica de coña) la aportación de buena parte del Gobierno es la sandez esa que soltó Ione Belarra sobre la creación de un supermercado público que se llame "Precios Justos". Y se me repite en la cabeza este archivo imborrable de Hugo Chavez.

Sin duda la noticia de la semana ha sido la inclusión de 44 etarras en las listas de Bildu en Navarra y el País Vasco. Siete de ellos con delitos de sangre. Y los que no sabremos. Ni Sánchez luciendo estampa por los pasillos de la White House podrá tapar esta asquerosidad.

Una vergüenza que evidencia muchas cosas. Por ejemplo:

- Que gran parte de la sociedad está enferma porque votar a un asesino es aplaudir su asesinato.

- Que el blanqueamiento de ETA es nauseabundo. Y que se hace desde el propio Gobierno de España.

- Que Sánchez volverá a pactar con Otegui lo que sea necesario. Incluso que Otegui sea lehendakari.

- Que no se puede escupir más sobre el honor de las víctimas.

- Y que un asesino sí puede. Se le perdona y hasta se le aplaude. ¿Te imaginas un violador, un corrupto o un maltratador en una lista electoral? Pues un terrorista, sí.

Se confirma que con socios así, ¿para qué quiere uno enemigos? Cuando no son terroristas, son okupas como en Barcelona (qué espectáculo el de la plaza de Bonanova) O violadores sueltos gracias, también, al Gobierno. Al respecto, últimos datos que, humildemente, creo que tampoco debería ocultar la visita a Washington. Último balance de rebajas de penas por la ‘ley del solo sí es sí': 1.079 condenas reducidas y 108 agresores excarcelados. El 31% de las revisiones de sentencias se saldan con la reducción del castigo, es decir, una de cada tres. Y continúa el goteo.

Y 108 violadores libres de cuyas víctimas, por cierto, no se ha acordado nadie.

Por lo demás, esta semana que termina y la campaña electoral que oficialmente empieza sirven para ratificar que la vivienda es un problema y que hay sequía. Y que el Gobierno que lleva 5 años en la Moncloa se ha dado cuenta de ambas circunstancias: No llueve y un piso es muy caro.

Ah, y mi posdata. Continúa la guerra en Ucrania, el ridículo militar de Putin y la alerta y el miedo en el Este de Europa. La última, te la recuerdo, la supimos hace unos días: cazas españoles F18 destinados en Rumanía fueron puestos en alerta el viernes tras el incidente de un cazabombardero ruso y un avión polaco de la agencia de la Unión Europea de control de fronteras.

Según explican fuentes de la OTAN, los cazas españoles fueron alertados porque, tras una maniobra peligrosa del cazabombardero ruso, el avión de la UE perdió brevemente el control.

Y nosotros aquí de campaña. Siempre, de campaña.