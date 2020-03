Expósito: “Cuando salgamos de esta, la ‘revolusión’ bolivariana del chavismo intentará conquistar los cielos”

Vídeo

Ángel Expósito, director de ‘La Linterna’ en COPE, analiza este martes en su videoblog el papel que juega en este ejecutivo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos el vicepresidente Pablo Iglesias. “A este gobierno solo le va a faltar aquello de... ¡Exprópiese!”, ironiza el comunicador.

Expósito analiza el rol de Iglesias en el Gobierno

EFEM0396

“La pregunta ya nos la hicimos hace unas tres semanas cuando empezó la crisis del coronavirus. Seguramente no pensábamos que íbamos a llegar hasta aquí, a esta situación de confinamiento, pero también nos queda tiempo. La pregunta era: ¿Tenemos el mejor gobierno para gestionar esta crisis sanitaria y económica que se avecina? Con el paso del tiempo la pregunta es absolutamente retórica. Evidentemente no”.

A continuación, el director de ‘La Linterna’ asegura que “el problema está en que la cosa se complica, porque quién manda en el Gobierno, quien tiene cogido por sálvese la parte a Pedro Sánchez es Pablo Iglesias y su compañía, es decir, estos y estas ministros y ministras. Es así de fácil”.

Expósito menciona el tuit que Iglesias colgó haciendo referencia al artículo 128 de la Constitución: “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. El comunicador prosigue: “¿Qué quiere decir? Está asomando sencillamente la patita. Quiere decir que a la menor, en cuanto esto resurja, que resurgirá, y cuando salgamos de esta, que saldremos, la ‘revolusión’ bolivariana del chavismo intentará conquistar los cielos. ¿Por qué? Porque él es así y no engaña a nadie.”

Asimismo, el periodista señala al PSOE y a su Secretario General, Sánchez, como responsables de haber dado poder al líder de Podemos. “El problema no es de Iglesias, que, insisto, no engaña. El problema es de quién le puso ahí. Porque esto, como la crisis sanitaria, también era previsible”. Y Expósito concluye su videoblog mencionando al ya fallecido presidente venezolano Hugo Chávez: “Solo le va a faltar aquello de Chávez en el programa de ‘Aló, presidente’, aquello de… ¡Exprópiese! Y, si no, al tiempo”.