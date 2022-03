Ángel Expósito: "¿Qué pensará el soldado que lanzó el misil contra el hospital infantil?"

Audio

Lo que subyace en este intento de invasión de Ucrania por parte de Putin es el miedo al soviet. Mejor dicho, el miedo al sátrapa. A la bota brutal de un dictador forrado de petrorublos y rodeado de oligarcas repartidos estratégicamente por el mundo. Londres, Berlín, Marsella, la Costa Azul.

Lo que subyace en la heroica resistencia de los ucranianos y en la huida atroz y desesperada de las ucranianas es el deseo de libertad. A partir de ahí, podremos hacer análisis energéticos, geoestratégicos y hasta análisis psiquiátricos de la bestia de Putin. Pero en el fondo, la clave es la libertad frente al soviet.

Me resulta imposible no comenzar cualquier análisis por otro ángulo que no sea el humano. Y retomo la idea que me dio ayer en esta Linterna el general Ricardo Martínez Isidoro sobre la moral de la tropa. La moral de las tropas. Del invasor ruso a sangre y fuego, y del ucraniano defensor de su libertad y su honor.

¿Qué pensará ese soldado que accionó el botón para lanzar el misil contra el hospital materno infantil de Mariupol? ¿Estará satisfecho con su misión cumplida? El artillero que pilota un blindado ruso y dispara contra una familia en pleno éxodo, ¿dormirá bien el resto de su vida? Putin ya sé que sí, pero ¿y esos soldados rusos? En la otra trinchera, en sentido contrario, esos soldados y civiles ucranianos ¿cómo mezclan el honor y el miedo al gigante ruso? ¿Cuál es el equilibrio entre el orgullo y la supervivencia el patriotismo y la vida?

De estas semanas para la Historia del mundo y para la ignominia de los dictadores hemos aprendido ya algunas lecciones:

1.- La monstruosidad del ser humano cegado por el supremacismo no tiene límites.

2.- El honor de un pueblo luchando por su libertad, tampoco.

3.- Asistimos a un nuevo reordenamiento del orden mundial. En directo y en primera persona.

Y a modo de conclusión, quien sabe, que Dios me perdone, a lo mejor no hay mal que por bien no venga. Quizás aprendamos qué es lo importante. Quizás aprobemos de una vez la asignatura Cultura de la Defensa. Quizás, de este desastre, surja una Unión Europea de verdad.

No sé. Viendo estos días las imágenes de la guerra me viene a la memoria aquel Mc Donalds en el edificio de la antigua sede de la KGB Soviética. En la plaza Maidan en Kiev, nos explicaron una circunstancia muy curiosa, que simboliza la terrible realidad de Ucrania de Rusia y de la Unión Soviética. Al fondo de la plaza, en el frente opuesto a las cruces que recuerdan a los muertos de aquella revolución de la Dignidad se ve un Mc Donalds. Exactamente igual que el de tu barrio. Bien, ese edificio, durante lustros, acogía la sede del KGB soviético. De los espías rusos al Mc Donalds. Lo que es la vida. Los ucranianos luchan pesa reabrir ese Mc Donalds y que no vuelva el KGB de Putin.

¡Ah! Y mi posdata: No se me va de la cabeza el reality de Pedro Sánchez que mostrará su vida cotidiana en La Moncloa. Es increíble. O no. La noticia es verdad. Pedro Sánchez en Su inmensa Sanchidad va a protagonizar un documental sobre sí mismo en Moncloa. Lo estoy viendo. El footing, escribiendo con la izquierda, el perrito. No sé puede ser más hortera ni estar más pagado de sí mismo.

Dicho esto, espero que salga el interior del Falcon, la sesión de peluquería diaria, cómo elige los trajes. Me pregunto si saldrá algún despacho con Ábalos, con Pablo Iglesias. ¿Aparecerán sus amiguis colocados en Fomento y en Correos? ¿Veremos cómo se maquilla, cómo le maquillan ese mechón, cómo le planchan la ralla de esos pantalones? Puede que quede mejor esta otra música para la introducción. ¿Quién se lo presentará? Carlota Corredera, Rociito, Jorge Javier, Rufián? Te lo juro. Es verdad. Sánchez protagonista de su propio documental. ¿A quién se le ha ocurrido? ¿Cómo ha podido decir que sí?

