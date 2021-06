Ángel Expósito: "¿Qué España va a dejar Pedro Sánchez?"

Audio

Terminamos la semana con sensación de agobio. Porque no damos abasto a soportar estupideces de miembros de este Gobierno. No damos abasto a contar mentiras y chapuzas. Ya no nos caben. No tienen límite.

Y agobio por esas dos niñas de Tenerife asesinadas por un monstruo que en el colmo de la bestialidad es o era su padre.

Así que enciendo esta hora de 'la Linterna' a modo de resumen o de desahogo.

1.- Ione Belarra sigue siendo ministra. La titular de Derechos Sociales aboga abiertamente por que Puigdemont y el resto de escapados vuelvan tan campantes a España. Sin detención posible, sin tribunales ¿y sabes qué?

Ione Belarra tiene razón. Si indultas a los condenados ¿por qué vas a enjuiciar al más cobarde de todos?

El tema es que a la tal Ione Belarra tú y yo le seguimos pagando el zueldazo de ministra.

2.- ¿Qué piensa Sánchez de Puigdemont? En lo más sincero de Su Sanchidad.. ¿Con quién está de acuerdo Pedro Sánchez?... ¿Con el juez Marchena o con su ministra Ione Belarra?

3.- La noticia no es la concentración de este domingo en Colón. No. La concentración de Colón es la reacción a un hecho. Y este hecho son los indultos. La foto es eso una foto. No caigamos en la trampa, los indultos (inminentes) son la noticia.

4- Mirando un poco más allá del capítulo de los indultos fijándonos en el procés que continúa ¿Y el siguiente Gobierno qué? ¿Qué España o qué instituciones españoles va a dejar Pedro Sánchez a 10, 15 o 20 años vista?

5.- Cambio de tercio y aún en shock Hay noticias que sobrepasan el periodismo. Que no las puedes contar como un suceso más. El crimen de las dos niñas de Canarias es una de estas.

6.- Esta mañana ha estado aquí con Herrera Joaquín Ámils presidente de SOS DESAPARECIDOS.

7.- Desde el 1 de enero hasta el 9 de mayo ocho mujeres fueron asesinadas epor sus parejas o ex parejas. Pues bien: desde el fin de la alarma hasta hoy. En un mes, 10 mujeres perdieron la vida a manos de sus parejas o ex. La última una chica descubierta anoche mismo en Sevilla.

A las que habría que añadir a Olivia y Anna. Las dos niñas de Tenerife.

8.- Ponte en el lugar del Guardia Civil que abre la bolsa atada al ancla. Sabiendo lo que ahí dentro, con toda seguridad. Ponte en el lugar de ese hombre, por muy Guardia Civil que sea, descubriendo esos restos de ese cuerpecito.

9.- ¿Y los padres de él? Por supuesto que las víctimas son esas crías y esa madre víctima del monstruo para siempre mientras viva, pero ponte en el lugar de los padres del tal Tomás Gimeno. Esos abuelos que jugaron con sus nietas la misma tarde que Tomás, el hijo de esos abuelos, mató a sus nietas.

¡AH! Y MI POSDATA...

10.- El Gobierno ha acercado hoy a otros cuatro presos ETA, dos de ellos condenados por delitos de sangre, y ya solo quedarían siete por ser trasladados a cárceles próximas al País Vasco, según la Asociación Víctimas del Terrorismo.

Se trata de Raúl Ángel Fuentes Villota, Pedro María Cano Hernández y Pedro María Cano Hernández. El cuarto trasladado, Gaizka Astorquizaga, en prisión desde 2020, pasa del Centro Penitenciario Madrid V al Centro Penitenciario de Bilbao en calidad de preso preventivo.

Lo dicho. No damos abasto. Enhorabuena a los premiados por la hipoteca y la magnanimidad de Pedro Sánchez.

Yo me niego a tragar con tanta vergüenza, como si nada.