Ángel Expósito: "Que cada castellano leonés vote lo que le dé la gana pero que vote"

Son las ocho, las siete en Canarias.

El domingo, elecciones en Castilla y León. Por cierto. El domingo por la noche haremos una Linterna especial para el seguimiento y análisis de esta cita con las urnas en León, Zamora, Salamanca, Burgos, Soria, Valladolid, Palencia y Ávila que es como nos enseñaron sus provincias cuando se estudiaba Geografía. Hoy ya, ni eso.

Unas elecciones que tendrán una lectura exagerada para quien gane. Si gobierna Mañueco (PP) con o sin Vox lo leerán como un vuelco en toda España aunque no sea para tanto.

Si gobierna el Frankestein PSOE, Podemos, Ciudadanos y algún partido provincial, entonces será la victoria progresista, reformista, feminista y también funanbulista y hasta surrealista.

Pero, en efecto, las sumas parlamentarias serán las que fueren. Que cada castellano leonés vote lo que le dé la gana pero que voten.



Porque, al parecer esa es la clave. Según sea el porcentaje de participación así será el resultado. Como anticipó Narciso Michavila. Una baja participación garantiza un Gobierno Frankestein. Por el contrario, una alta asistencia a las urnas... aseguraría una victoria suficiente del PP.

Lo dicho. El domingo por la noche saldremos de dudas.



Dicho esto, colea (y ¡Ojo! no colea lo suficiente) el escandalazo del conchabeo entre el Gobierno y ETA. Entre Sánchez y Marlaska y Otegui. Entre el asesino Kubati y el director de prisiones. Y no passsa nada. Y aún aparece Sánchez con Zapatero en un mitin y les aplauden obnuvilados y obnuviladas. ¡Oh! Líder, ¡Oh! Amado líder.

Sigo sin tener adjetivos suficientes para calificar el tema. En ningún país decente de esta parte del mundo se podría admitir que el propio Gobierno nacional cediera ante los asesinos a cambio de unos cuantos votos en el Parlamento. Pero todo vale. Todo le vale a Su Persona.

¿Y sabes qué?. Lo peor lo que más me llama la atención es que cuela. No importa. Para una mitad de la sociedad española no importa esta vergüenza. Una mayoría parlamentaria del Congreso y el Senado respaldan ese relato y ese intercambio entre presos asesinos por escaños.

Ese es el auténtico problema. Lo de Sánchez y el ministro del Interior. ¡Qué papelón, Marlaska, qué papelón! es puro tacticismo sin escrúpulos, sin dignidad y sin honor. Pero que a tantos millones de españoles NO nos importe es para hacérnoslo mirar.

¿Te imaginas, aunque sea de lejos, qué estarán pensando las víctimas de Kubati, un animal que mató al menos a 13 personas y que anda haciendo arrumacos a Marlaska? ¿Te imaginas este fin de semana esos miles de visitas a los cementerios de toda España? ¿Te imaginas qué susurrarán esas víctimas ante la lápida de su familiar asesinado?

Es increíble, es injusto, es un asco que hayamos caído a tal nivel de desmemoria y olvido.



Alguien que contribuyó tanto en la derrota de ETA me envió ayer un mensaje: "¿Sabes qué es lo peor? que los terroristas han comprobado que cuanto más salvajes, cuantos más muertos tengan a sus espaldas mayor premio obtendrán del Gobierno. Del Gobierno de España."

Y añadió: "Si tienen que salir porque han cumplido los años que salgan. Pero en vez de hacerlo con la cabeza gacha por asesinos lo están haciendo con orgullo."

¡AH! Y MI POSDATA: Lo último. El calendario y la hemeroteca. Los contactos con el mundo Batasuna por los presos de ETA se remontan a tres años atrás, mientras se negociaba el Gobierno de Navarra entre socialistas y Bildu.

Por entonces, Pedro Sánchez dijo que no había nada que negociar. Recuerda. Con un par. En fin, te lo recuerdo. Este domingo por la noche, Linterna especial para el seguimiento de las elecciones en Castilla y León.