Ángel Expósito: "Putin desembarca en África por las materias primas y por influir en el enemigo"

Son las ocho, las siete en Canarias. A vueltas con la crisis entre Rusia y Ucrania. Pendientes de la tensión en la zona y de las previsibles consecuencias, la verdad es que cada día que pasa aprendemos más. Y nos fijamos en alguna derivada a cada cual más importante.

Hace una semana a estas horas estábamos allí, en Kiev, pelaos de frío y aún sobrecogidos con la visita a la Casa de los Niños de nuestras misioneras Antonia, María y María Jesús.

A partir de ahí, y con la piel de gallina, te pones a estudiar, hablas con gente que sabe (muchas de esas personas... off the récord porque Moncloa no les dejan aparecer en público ni enseñarlos que saben) y resulta que, en efecto, esta crisis prebélica entre Rusia y Ucrania tiene otras muchas consecuencias alrededor del mundo mundial.

1.- Venezuela y Cuba. La posibilidad de que Moscú penetre más en Cuba, Venezuela o Nicaragua no es una bravuconada de Putin. De hecho, ya está, solo que puede entrometerse más todavía.

¿Cómo? Pues con apoyo militar (que no con dinero) y con Inteligencia y desinformación. Y de ambas cosas, de desinformar e intoxicar y de Inteligencia (con mayúsculas) Putin se lo sabe todo.

Esa mayor intromisión en los regímenes de Venezuela o Cuba traería consigo un auténtico órdago a Estados Unidos. ¿A que así se entiende mucho mejor la actitud de Podemos en todo esto?

2.- Finlandia y hasta Suecia están pensando en llamar a la puerta de la OTAN. Aquí somos todos muy progresistas y nórdicos hasta que nos damos cuenta de que en el enclave de Kaliningrado no cabe un misil más. El presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, en su discurso de Navidad, dejó la puerta entreabierta.

Más allá de la falsa progresía (hasta que Putin llama a la puerta del Báltico) resulta muy interesante la tendencia en Suecia y Finlandia. Sobre todo si se compara con determinadas tendencias aquí, en el sur de Europa.

3.- Malí y los mercenarios rusos del Grupo Wagner. Lo comentábamos aquí en La Linterna con Enrique Serbeto. Rusia está desembarcando en Malí, en República Centroafricana o en Sudáfrica. Ya lo ha hecho en Siria. Y en Malí la Unión Europea (con Francia y España sobre el terreno) se plantea salir por patas.

En el caso de África, Putin desembarca por las materias primas evidentemente por expansión geográfica y por influir en el enemigo. ¿Te imaginas las consecuencias en la emigración africana si alguien (Putin o el Daesh) desestabilizara más aún el continente africano?

4.- Una derivada fundamental: Taiwán y China y a ver qué pasa. Y este es el siguiente gran tema. Porque China quiere apropiarse de Taiwán, porque Estados Unidos se opone, y porque los chinos están mirando con lupa el conflicto sobre Ucrania.

Están viendo la reacción de la OTAN y las consecuencias económicas de todo este carajal en una economía globalizada como la actual. Y para China, esta variable económica es más importante que la territorial.

y 5, MI POSDATA. Ceuta y Melilla. Sí, sí, nuestras Ceuta y Melilla tienen que ver con Ucrania desde dos puntos de vista:



Por un lado, Marruecos sabe que la nueva guerra híbrida no necesita misiles necesariamente. Ni soldados sobre el terreno. Bastan miles de niños en la valla o en la playa. A lo que hay que unir islas o peñones, pesca, el Sáhara y por el otro, la OTAN. El Gobierno hace bien en implicarse con la OTAN en el pulso con Rusia aunque me revienta el "perfil bajo". El tema es que igual algún día no muy lejano. España tiene que pedir ayuda a la OTAN por otra guerra híbrida pero sobre Ceuta y Melilla.

¿Qué haría entonces la Alianza Atlántica? ¿Qué haría Estados Unidos? Porque Washington es la OTAN pero Marruecos es más que un socio estratégico para Estados Unidos.

¡Ojo! al tema. ¡Atenta la Compañía! Continuará.