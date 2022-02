Ángel Expósito: "No me puedo imaginar el miedo de esa gente y la miseria que va a generar este desastre"

Audio

No hay adjetivos para calificar el disparate del ataque ruso sobre Ucrania. Un ataque total. ¿Y sabes qué? Es la primera guerra real que vemos en directo a través del móvil. Cualquier civil y cualquier soldado llevan una cámara de televisión en el bolsillo. Y lo sube a la red. Y lo vemos desde cualquier lugar del mundo en tiempo real. Nos llegan decenas de videos en tiempo real a cada cual más terrorífico. Cadáveres, bombardeos, la aviación rusa atacando objetivos, la gente huyendo aterrorizada. Y todo en el siglo XXI en la puerta Este de la Unión Europea. Escucha este audio que se ha hecho viral. Recoge la grabación de cómo un barco de guerra ruso ataca una pequeña isla ucraniana en el Mar Negro. Los ucranianos son 13 hombres. Y al instante los destruyen.

Se confirma que la sinrazón humana no tiene límites. Que la locura de un tipo que se cree más que Dios es infinita. Putin no admite calificativos en su monstruosidad. Desde nuestra mentalidad occidental, europea, histórica y democrática es imposible razonar qué está pasando en Ucrania. Qué está pasando por la cabeza de este ser humano. No me puedo imaginar el miedo de esa gente, la impotencia de esos soldados, el odio y la miseria que va a generar este desastre. La pregunta no es ¿Y ahora qué? no. La pregunta es ¿Y después qué?¿El horror tiene límites?. Y aún hay que soportar a determinados seres sentados, incluso, en el Consejo de Ministros del Gobierno de España mientras miran hacia otro lado y convocan manifestaciones contra la OTAN.



Al psicópata de Putin le da lo mismo. Está cegado por su zarismo estalinista. Es el máximo ejemplo de hasta donde puede llegar un monstruo. Se ha vuelto absolutamente loco de ambición, de furia y de odio. Es, sencillamente, inalcanzable desde nuestras mentes. Alguien que sabe todo de diplomacia me dijo hace unos días allí mismo, en Kiev, cerca de la histórica plaza Maidan que debíamos esperar al final de los Juegos olímpicos de invierno para ver la verdadera decisión de Putin. "La diplomacia de las Olimpiadas", me dijo.



Hasta ese punto llega la frialdad de un psicópata. Al poco de terminar los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekin. Putin ordena invadir Ucrania. A sangre y fuego. Es imposible no pensar en esa gente que mira despavorida hacia el cielo a ver por donde le caen las bombas. O que ve pasar por su calle una columna de tanques rusos dispuestos a volarte el edificio, sin más.

Y recuerdo el miedo de los ucranianos de más de 30 o 35 años cuando me hablaban de lo que significaba vivir aplastados por la bota de la Unión Soviética. Y saben que les viene encima lo mismo, solo que en vez de Stalin y sus sucesores llega otro igual. O peor. Vladimir Putin. Lo siento pero te reconozco que me cuesta mucho hacer un programa de radio normal. Contar noticias, entrevistar a expertos o protagonistas, analizar y opinar. Me cuesta mucho porque acabo de volver de allí. Y tengo muchísimo miedo como padre o como marido... mucho más que como periodista. Y me pongo en el lugar de esa gente, más de 40 millones dd personas huyendo muertas de pánico en este momento y aterrorizadas mirando al futuro.