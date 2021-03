Ángel Expósito: "Que Pablo e Irene propongan como candidatos en Madrid a la niñera y a Monedero"

Audio

Tú luchando por tu negocio, esperando la vacuna, buscando trabajo para ti o para alguien de tu familia y la política a lo suyo. Con todos los fontaneros y cerebros de La Moncloa maquinando como druidas cómo descabalgar al PP de allí donde tiene gobiernos.

En Murcia ha colado (en principio), en Madrid lo ha parado Isabel Díaz Ayuso (¡ojo! que las urnas las carga el diablo) y en Castilla y León lo van a intentar mientras en Andalucía no ha colado. En suma: se trata de recuperar el poder absoluto. Y Feijoó, Mañueco, Juanma Moreno, Isabel Díaz Ayuso y López Miras en Murcia les molestan. A partir de este carajal, varias claves:

La apuesta de Inés Arrimadas es muy arriesgada. Tras los desastres en Galicia, País Vasco, y sobre todo en Cataluña, este paso dado en Murcia por Ciudadanos es muy arriesgado. Y al respecto una duda: ¿Habrá engañado también Pedro Sánchez a Inés Arrimadas? ¿No habrán hecho los fontaneros de la factoría Iván Redondo Productions, otro truco del almendruco? Mira la bolita, donde está la bolita.

En este sentido, Ciudadanos argumenta el patadón en Murcia por la corrupción del PP. ¿Qué casos de corrupción tiene este Gobierno de Murcia? ¿La vacuna de uno que, por cierto, dimitió? Y en estas, el líder del PSOE en Murcia que sí que sigue imputado por cuando era alcalde.

Inés Arrimadas asegura que Díaz Ayuso miente cuando asegura que la iban a traicionar. ¿Qué ocurre? Que Ignacio Aguado no es Marín ni Igea en su relación con su socio del PP.

En clave meramente de Madrid, el órgano de Díaz Ayuso también tiene su riesgo. Porque se da por seguro que el PP ganará las elecciones en Madrid pero, ¿con qué mayoría? Las encuestas le dan una clara victoria pero si necesita ayudas después, visto lo visto, solo le quedará Vox.

En ca' Ferraz tampoco lo tienen fácil. Me da a mi que los druidas de la Moncloa pueden haberse pasado de listos al menospreciar a Díaz Ayuso a Enrique López o a Miguel Ángel Rodríguez.

El PSOE está sin candidato en Madrid con Ángel Gabilondo casi de Defensor del Pueblo. Y en Andalucía, por ejemplo, ni te cuento. Es cierto que en Andalucía no hay caso pero el pulso entre Susana Díaz y Sánchez promete grandes tardes de gloria.

Y hablando de candidatos socialistas, resuena el nombre de Margarita Robles, ministra de Defensa, como candidata en Madrid. De cumplirse esa posibilidad yo lo sentiría mucho por un par de motivos: Porque la parte sensata del Gobierno quedaría sin una de sus dos o tres patas y, sobre todo, porque si Margarita Robles sale del ministerio de Defensa, Pablo Iglesias se apuntará otra victoria.

Porque esa es otra: Errejón es un espectáculo en sí mismo, encima sin Manuela Carmena y Pablo Iglesias sabe que sigue en una caída inexorable, sin candidata, sin control y con tropecientas citas en los juzgados. Así que, ya puestos, yo propongo que Pablo e Irene propongan como candidatos en Madrid a la niñera y a Monedero. Un tándem imbatible. No me digas que no.

Y todo ello, todo lo anterior, más lo que venga, con 6 millones de parados, con 100.000 muertos y cientos de miles de empresas y autónomos quebrados y en la ruina.

Ah, y mi posdata: a la espera del maná europeo con los malandrines de Iván Redondo jugando al tetris autonómico. Y es que esta clave también es interesante. Si los fondos europeos han de repercutir en las comunidades autónomas, y de ahí a su distribución, ¿a que ahora se entiende mucho mejor la maniobra de recuperar el poder autonómico allí donde puedan?