Ángel Expósito: "La UE propone elevar las penas de corrupción, al contrario de lo que hemos hecho nosotros"

Audio

Que no se me escape la que para hoy es la noticia del día: 1.025 delincuentes sexuales ya han sido premiados por la ley del Solo Sí es Sí. Además, 105 violadores o agresores están, literalmente, sueltos.



Ahora nos liaremos con las ocurrencias de Bolaños, con las mentiras de Putin, con el maquillaje del parom a mi no se me van de la cabeza las víctimas de esos 105 monstruos libres. Por culpa del Gobierno.



El Consejo General del Poder Judicial calcula que el número de condenados cuya pena ha sido rebajada por la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí' ya superaría los 1.000. En concreto, serían 1.025 los condenados cuya pena se ha visto reducida. Las mismas fuentes apuntan a 105 el número de excarcelados.



Sobre la guerra de Ucrania. Tres claves.



1.- Puede que confunda deseos con realidad pero algo se está moviendo en la diplomacia mundial en torno a la maldita guerra.



2.- La estrategia de mentiras y patrañas del psicópata Putin es tan patética como enloquecida. La última: las explosiones de unos drones que, según Rusia, pretendían matar a Putin. Lo que sea para justificar una respuesta monstruosa que, a buen seguro, está planteándose. Ojo a la reacción de la bestia.



Y 3.- La diplomacia y la mentira van de la mano con los combates. Ucrania dice que prepara un contraataque, el ridículo de Rusia es incontestable y los mercenarios del Grupo Wagner siguen a la suyo.





De vuelta a casa, dos páginas económicas: Datos del paro y tipos de interés.



El número de parados registrados en las oficinas de empleo bajó en 73.890 personas en abril, impulsado por el sector servicios gracias a la Semana Santa.



El número total de parados se situó oficialmente por debajo de los 2,8 millones. Por sectores, el paro bajó en abril en todos los sectores económicos, especialmente en hostelería que restó 52.216 desempleados.



Primero, no lo olvidemos, duplicamos la media de paro de la Unión Europea. Y segundo, suben los tipos de interés. El BCE ha continuado por esa senda con un nuevo incremento de 0,25 puntos porcentuales, hasta dejar el precio del dinero en el 3,75%.



Más allá de las interpretaciones y las opiniones, los precios son insoportables y lo de las hipotecas ni te cuento, te lo vendan como te lo vendan.



En cuanto al politiqueo, a vueltas con el ridículo de Bolaños. A ver qué es lo próximo que se les ocurre y con el varapalo a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez desde la Junta Electoral Central por ser oposición de la oposición en la rueda de prensa del Consejo de ministros.



No ganan para buenas noticias. Pero, ¿sabes qué? Todo da lo mismo. Seguirán haciendo propaganda desde Moncloa y volverán a hacer no sé qué ridículo. Al tiempo.



Por otro lado, la JEC también ha desestimado las alegaciones presentadas por Laura Borràs y mañana se le comunicará a la expresidenta del Parlament que queda inhabilitada para seguir siendo diputada.



La decisión del órgano electoral se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la haya condenado a cuatro años y medio de prisión y a 13 años de inhabilitación como cargos público por los delitos de falsedad en documento oficial y de prevaricación.





¡Ah! Y mi posdata: La Comisión propone que todos los países de la Unión Europea eleven las penas para los delitos de corrupción. Al contrario de lo que hemos hecho nosotros. Entre esos delitos se encuentra la malversación , que Bruselas recomienda castigar con penas máximas de, como mínimo, cinco años de prisión. Casi el doble que aquí.



¿Te acuerdas de la monserga de adaptar la legislación española a la europea? Pues toma.



Escucha con qué desparpajo se regatea a sí mismo Sánchez: “Es una buena noticia, que se armonice la legislación a nivel europeo para luchar contra la corrupción y, en ese sentido, a España le coge con los deberes hechos, porque en esa reforma del CP incorporamos el delito de 'enriquecimiento ilícito', que no está reconocido por varios países miembros”.



Todo por los socios. Hasta el infinito del ridículo y más allá. ¿Te imaginas que, tras las elecciones generales, el Gobierno de España siga dependiendo de estos socios? Pues eso es lo que está en juego.