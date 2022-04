Ángel Expósito: "El problema de Pedro Sánchez es que se cree que puede engañar a todo el mundo a la vez"

Audio

Uno de los grandes problemas de nuestra política mejor dicho, de este Gobierno es que pensamos que la política y la economía del mundo funcionan igual que la política y la economía doméstica.



Dicho de otro modo: El problema de Pedro Sánchez es que se cree que puede engañar a todo el mundo a la vez, igual que dentro de España engaña a los socios, a la oposición, a su propio Gobierno y a los barones del PSOE.



Sánchez trata igual a Pablo Iglesias que a Mohamed VI o el argelino. Miente igual a Pere Aragonés o al PNV que a Ursula Von der Layen. Pone las mismas caras en La Palma que en Ucrania con Zelensky. Y, claro no cuela.



Porque Yolanda Díaz no es Joe Biden. Ione Belarra y Alberto Garzón no son Mario Dragui o Macron. Lo de mira la bolita dónde está la bolita por ahí fuera no se entiende.

Aquí la parroquia afín compra la milonga del tope del precio del gas hasta que viene Argelia y te pone en tu sitio. Vamos de verdes, progresistas y reformistas hasta que Francia anuncia más centrales nucleares.

Sánchez lo mismo te esconde al líder del Frente Polisario Brahim Gali que se baja la chilaba ante Mohamed un año después.

Sánchez te monta una cumbre de la OTAN como si fuera Napoleón o Churchill mientras mantiene en el Gobierno a Irene Montero, a Garzón, Ione Belarra y un independentista catalán que dicen es ministro de Universidades.

Nuestro problema es que el mundo va a mil por hora entre guerra, energía y competitividad y nosotros negociamos todo con Rufián, la guerra con Echenique, la energía con el PNV y la competitividad, la educación y el mercado laboral con Otegui.

Ese es el nivel de nuestros trileros por el mundo.

De vuelta a casa, a vueltas con el tema del espionaje a los golpistas y la compaña lo comenté esta mañana con Herrera en el Tron.

¿Alguien ha pensado en esos agentes de Información e Inteligencia? ¿En los espías auténticos?

Yo he tenido la suerte de conocer a alguno. Y seguro que me he cruzado y me cruzo por el mundo con muchos de ellos sin yo saberlo.

¿Te imaginas la vocación y el servicio de esos civiles (matemáticos, informáticos o analistas) de esos militares, guardias civiles o policías destinados en el CNI, en los servicios de Información de Policía o Guardia civil en Inteligencia de las Fuerzas Armadas?

¿Te imaginas a los diplomáticos en las embajadas más complicadas del mundo estudiando, redactando y enviando informes. Sabiendo que ese trabajo puede llegar a Puigdemont, a Ione Belarra, a Enrique Santiago, a Otegui y Rufián?

Una fuente de una de estas antenas ¿Se fiará de un agente español? ¿Y te imaginas a los infiltrados?

Se nos llena la boca de politiqueo porque uno ladra no sé qué y le sacamos el corte como si fueran importantes, pero se nos olvidan esa gente los agentes.

Los que se juegan la vida como muchos de ellos la han perdido y a los que este Gobierno les está dejando absolutamente vendidos.

¡Ah! Y mi posdata. La Moncloa deberá explicar por qué Rafael Simancas manipuló un informe para atacar a una colega de ABC.

El Gobierno tendrá que rendir cuentas por el intento del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, de desacreditar una información firmada por Ana I. Sánchez manipulando un informe del Consejo de Estado.

La colega solicitó amparo a la Federación de Asociaciones de Periodistas y a la Asociación de Periodistas Parlamentarios por la fabricación de una prueba falsa por parte de Simancas.



La controversia surge tras la información titulada «El Consejo de Estado reprueba la Ley de Seguridad Nacional». Ese mismo día, Simancas publicó el informe manipulado del Consejo de Estado para desmontar la noticia y desacreditar a la periodista. En la captura que lanzó el secretario de Estado Simancas, se eliminaban las frases más críticas contra el anteproyecto del Gobierno.



Lo que hacen el ocio, las ganas de manipular, el control de la información y el peloteo al líder supremo. Toma ya progresistas, reformistas y cutres.