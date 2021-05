Ángel Expósito: "¿Pedro Sánchez adelantará elecciones generales? La pregunta del millón"

Audio

No hay que bajar la guardia. Y no me refiero solo al coronavirus, que también. No hay que relajarse. Hemos vivido el primer fin de semana sin Pablo Iglesias dando la tabarra, pero no hay que fiarse. Porque de un modo u otro, volverá. Ya sea dándonos la chapa desde una televisión iraní o de un colega indepe... o maniobrando para colocar y recolocar a una súbdita o a una de sus ex. Dicho esto, qué a gustito. Quizás la nueva normalidad era esto: retrotraernos años atrás, sin el ex macho alfa en nuestras vidas. Dicho esto, primeros días sin estado de alarma:

Uno. Sin estado de alarma y sin legislación nacional. El despiporre autonómico, judicial, sanitario y competencial es sencillamente absurdo. Un año y pico sin legislar para dejarlo todo en manos de tu comunidad, de tu tribunal superior, del Supremo.

Dos. En clave política, Pedro Sánchez guarda silencio. No tiene nada que decir. Ni una sola foto que pueda dañar su imagen ni una sola culpa en lo que pasó el pasado martes. Su Persona es intocable, inopinable e inescrutable.

Tres. Por el marketing, todo por el marketing y solo por el marketing. ¿No hay nadie en su entorno que se atreva a decirle la verdad? Que el rey está desnudo. ¿Tanta es la dependencia de Ábalos, las vicepresidentas, de Marlaska, los presidentes autonómicos socialistas? ¿Nadie se atreve?

Cuatro. Quedan solo diez etarras por acercar. Desde que Pedro Sánchez es presidente y Marlaska, ministro del Interior, se han efectuado 221 traslados para 182 etarras. Entre ellos, Gadafi, Txapote o Henry Parot. Los diez que quedan son: Ibai Aguinaga Guinea, Iker Olabarrieta Colorado y Asier Arzalluz Goñi en Sevilla. En Almería, Alberto Viedma Morillas y José Ignacio Cruchaga. Y en Cádiz se quedan otros cinco presos de ETA: Óscar Barreras Díaz, Jesús María Etxebarria, Aitor Cotano, Daniel Pastor e Ignacio Javier Bilbao Goicoechea.

Cinco. Hoy se ha firmado la transferencia de las competencias de prisiones al País Vasco. Más allá del hecho, ¿por qué se firma ahora y no hace una o dos semanas?

Seis. Y mientras tanto, Cataluña a su tran- tran. Tres meses después de las elecciones y sin gobierno. Cada tal con su tema. Puigdemont mandando, Rufián diseñando los impuestos para toda España, y Salvador Illa... ¿Te acuerdas de Illa?

Siete. Nombres propios en el PSOE una semana después de la debacle: Nicolás Redondo Terreros, Joaquín Leguina, Susana Díaz, Juan Espadas y Ángel Gabilondo y José Manuel Franco. Sobre los verdaderos responsables... ni mú.

Ocho. ¿Pedro Sánchez adelantará elecciones generales? La pregunta del millón. Yo creo que no. A sabiendas de que su estrategia de marketing es impenetrable, vete tu a saber. Mi opinión es que va a esperar al último minuto del último día de la legislatura para separarse del ciclón y para presentarse como Vacunator y el Salvador de la crisis.

Nueve. Compensación a favor de Pablo Iglesias. Firma Isabel Vega en ABC. Iglesias podrá seguir cobrando la indemnización de más de 5.000 euros mensuales mientras no acceda a ningún otro cargo público o privado. Le quedan unos 13 meses de cobertura. Además, mientras lo desee, mantendrá la escolta corresponde a los expresidentes, exvicepresidentes y exministros del Interior que no renuncien a ella.



Y diez. Entre tanto politiqueo y tanta irresponsabilidad, yo pienso en qué estarán sintiendo los sanitarios que han intubado a miles de enfermos por covid, que han amortajado a miles de cadáveres y que siguen en ello. No puedo ponerme en el lugar de ese personal de una uci... me resulta imposible. Tan solo me imagino lo que deben sentir esos médicos y enfermeras... mientras la política sigue a lo suyo y miles de irresponsables salen de botellón.