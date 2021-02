Ángel Expósito: "Otegui pavoneándose y los de Vox, apedreados"

Audio

Tres nombres propios me sirven para ilustrar otras tres circunstancias que definen perfectamente la actualidad española: Arnaldo Otegui, Juan Carlos Monedero y Luis Bárcenas. Sí ya sé que cada uno es de su padre y de su madre, pero vistos en conjunto no me digas que no pero Otegui, Monedero y Bárcenas nos definen... Y eso que dejo para otro momento lo de la niñera de los hijos de Pablo e Irene.

En cuanto a la pandemia... en España estaremos cerca de los 90.000 muertos. No hay más que sumar la barbaridad de datos de las últimas semanas. El Gobierno sigue con los cincuenta y tantos mil, pero la realidad es tozuda. Tan tozuda como El puñetero bicho. Somos el país de Europa con más muertos por coronavirus en relación con los habitantes.

A la vez pasamos de cinco millones de parados. E in crescendo. Basta con sumar los desempleados oficiales, los autónomos sin actividad y los acogidos a un ERTE.

Y con este panorama... reaparecen los tres protagonistas: miles de muertos cada semana, millones de parados y nosotros con Otegui de mitin con Junqueras; con Monedero --te lo juro-- que quiere ser alcalde de Madrid por Podemos y con Bárcenas, condenado a 29 años y un mes de cárcel por la Gürtel, el de los 47 millones en Suiza otra vez, dando lecciones de ética y de cajas B.

1.- Protagonista del fin de semana: Arnaldo Otegui que se plantó en plan héroe progresista y reformista, de la mano de Junqueras, en un mitin en Gerona. Los dos socios del Gobierno de España compartiendo mitin electoral. Los dos jefes (de Bildu/Batasuna y de Esquerra Republicana) los que auparon a Sánchez a la Moncloa... presumiendo y chuleándose de que tienen cogido al Gobierno de España (o sea, a nosotros) por salva la parte.

Y lo que es la vida. Y la muerte. Otegui, condenado por terrorista... tan campante por Cataluña. En la misma Cataluña de donde echan a pedradas a los de Vox, como pasó este finde en Vic. La misma ciudad, Vic, donde los amigos de Otegui mataron a 10 personas 4 de ellas niñas en aquel atentado a la casa cuartel hace 30 años.

Otegui pavoneándose y los de Vox, apedreados. Se confirma que este país es muy raro, por no decir una vergüenza. Como dijo la tal Marta Rovira, una de las huidas a Suiza cuando introdujo a Otegui: "Arnaldo es un ejemplo de cómo llegar al final".

Menos mal que no dijo cómo llegar al final de esas niñas de Vic, por ejemplo.

Segundo protagonista de esta semana que empieza y de las siguientes. Luis Bárcenas, ex gerente del PP. Millonario... pero que muy millonario, que ahora ha decidido ser buena persona y colaborar con la Justicia.

Ya he contado aquí mismo que a mí, a la cara, en dos entrevistas Bárcenas me dijo que todo era una campaña para hundir a Rajoy. O me mintió... o miente.

Y todo... ¡Oh casualidad!... a una semana de unas elecciones. Unas elecciones catalanas con trajes de protección por la covid, con una hora para que voten los enfermos, con una abstención enorme. Y la guinda... con la advertencia del gobierno catalán (o lo que sea eso) de no dar los resultados de el propio domingo a expensas de las mesas electorales. ¡Qué sainete!

Y tercer y último protagonista Juan Carlos Monedero. Sí, amigos, mi favorito en dura pugna con Errejón ha vuelto. Juan Carlos Monedero quiere ser alcalde de Madrid. Así lo ha dejado caer en una entrevista a la agencia EFE.

"Mi tarea no es, creo, tener cargos de representación, me siento útil haciendo lo que hago, pero sería hipócrita decir ‘de este agua no beberé’".

"Soy una persona capaz de sumar los fragmentos que ha dejado en Podemos la escisión de Íñigo Errejón. Estoy dispuesto a hablar incluso con Errejón, lo que pasa es que me ha bloqueado en Twitter".

Y MI POSDATA... ¡Ojalá sea verdad! Por favor, Pablo, designa a Monedero candidato a la alcaldía de Madrid. Necesitamos buenas noticias y necesitamos reírnos.

Monedero... preséntate a alcalde de Madrid. Pablo... desígnale. Yo no voto en Madrid capital, pero me lo iba a pasar pipa.