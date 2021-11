Ángel Expósito: "Es muy fácil dar lecciones y anunciar subsidios cuando el dinero lo pone otro"

Audio

Ni hay que cortarse las venas, ni tirarse por un precipicio. No se trata de amargarnos la vida o pensar que esto es el apocalipsis. De todas las crisis se sale a pesar de quienes nos gobiernen. De las crisis se sale currando, pagando y sudando. Hoy en Cope estamos aprendiendo economía. Habitualmente contamos con periodistas económicos, con profesores y analistas. Hoy hemos encontrado auténticos expertos. Herrera en el mercado de Triana, Pilar García Muñiz en un polígono industrial, Fernando de Haro y Pilar Cisneros en el campo y nosotros encendemos La Linterna con los superhéroes de esta novela basada en hechos reales. Con los autónomos, pequeños empresarios, con los emprendedores. Porque esta gente sí que sabe de impuestos, de recibos de la luz, de precios, márgenes y de clientes.

Ni el Gobierno, ni por supuesto nosotros, podemos dar lecciones de nada. Insisto. Desde la calma pero con información hoy toca hablar de economía real. De la inflación y lo que ello supone en la subida de costes. Costes que, evidentemente, el comerciante no puede trasladar al cliente. O sea, a pringar.

De la energía. Porque hablamos del recibo de la luz en casa. Pero el horno, la maquinaria, la furgoneta o el camión, la cocina o las cámaras no pueden parar.

De la cadena de suministros porque las cosas (piezas, repuestos y componentes no llegan). Como para que vengan Yolanda Díaz, Teresa Ribera o el presidente de la tesis fake a dar lecciones.

De los impuestos. Si alguien sabe de impuestos, tasas, recargos, multas y cuotas son los autónomos y sus gestorías, por cierto. Ni Escrivá y menos aún María Jesús Montero.

De las pensiones. Partiendo de la base de que todos estos emprendedores como tú y como yo vamos a trabajar más y a cobrar menos pensión de jubilación.

Es muy fácil dar lecciones y anunciar subsidios cuando el dinero lo pone otro. Así cualquiera.

Casi termino como empecé, al menos, que no den lecciones. Al menos, que tengan un poquito de por favor desde el Consejo de Ministros más grande de Europa, desde el Gobierno con más asesores de la Democracia. Un Gobierno rodeado de pelotas, paniaguados y comisarios políticos disfrazados de asesores, chupópteros gabinetes y jefes de prensa. Lecciones las justas.

Seamos sinceros: Desde el punto de vista social (que no político) como consumidores, clientes y pagadores de impuestos, ¿somos conscientes de la importancia de estos superhéroes? Dicho de otro modo: ¿sabemos qué significa que más del 80 por ciento de la Economía española se base en pequeñas y medianas empresas?

Respuestas. No. No somos conscientes de quiénes son los superhéroes y no, tampoco valoramos la importancia de las pymes.

Ah, y mi posdata. Ponte en el lugar de una pequeña empresaria y dile que la reforma laboral se ha pactado con Batasuna y con Rufián.

Ponte tu a explicar a uno de estos autónomos que Errejón o Ione Belarra son los que marcan la política económica de España. Que dirigen la Economía los que no han dado un palo al agua en su vida. Cuéntaselo.