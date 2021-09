Ángel Expósito: "Los CDR intentando linchar a la Policía y Marlaska ni mú"

Audio

Ya estamos todos. Lo de la vuelta a la normalidad va a ser verdad. Ha sido avanzar en la vacunación, bajar la tasa de incidencia, regresar al trabajo y el temita catalán vuelve al frontispicio de portadas, informativos y Linternas.

Lo último, que Esquerra echa a Junts de la mesa, después del pulso que Junts le propuso a Aragonés al sentar a Jordi Sánchez y Turull. Este es el nivel, pero hay más.

Cómo será esto de la vuelta a la normalidad que Pedro Sánchez anunció desde Su Sanchidad que SÍ. Que acudirá a la cumbre BI LA TE RAL. ¡Ojo! BI LA TERAL con la Generalitat de Cataluña. Otro ejemplo de normalidad. Los CDR intentando linchar a la Policía y claro, Marlaska ni mú. En su línea. Y último ejemplo, los independentistas haciendo como que se tiran los trastos y las señeras.

Un esquema, en 10 items, que confirma que volvemos al peñazo este del procés:

1.- Cabría recordar que por cosas así también se pierden votos. ¿Qué les parece que Sánchez se siente en la mesa? ¿Qué les parece a Fernández Vara, a García Page o a Lambán? A Francina Armengol en Baleares le parece fenomenal. Mira la que está liando con el catalán en las Islas pero ¿y a los barones?

¡AH! al presidente de Asturias y al de Valencia, cuidadito.

2.- La Diada del pasado fin de semana. No me fiaría yo del dato de asistencia, sí. Desde luego que fueron cuatro y el del tambor pero es cuestión de tocar arrebato. No olvidemos que a la hora de la verdad Esquerra, Convergencia (o como se llamen), la CUP y los CDR están de acuerdo en lo fundamental para ellos: la independencia.

3.- No hacemos más que mejorar: Uno ve el plantel y lo flipa. Objetivamente: Rufián, Colau, Puigdemont, Jordi Sánchez, los pujolone, Torra ¿Ande andará el Torra? Y no te pierdas lo que viene por detrás: el vicepresidente Puigneró y la zumbada esa vicerrectora universitaria que el pasado fin de semana llamó, literalmente, a quemar las calles al grito de "Tierra Libre". En catalán "Terra Lliure".¿Te acuerdas? Vicerrectora universitaria.

4.- El anticipo de Iceta ante la reunión de mañana es fantástico: Iceta puso la mesa, el mantelito, con la sandez esa de relacionar la solución del problema con la solución de la guerra de Vietnam. ¿Estamos locos?

5.- El espectáculo en torno a la ampliación del aeropuerto del Prat es muy ilustrativo: No sólo desprecian una inversión mil millonaria con una excusa absurda, sino que se desnudan en público. Desde las discrepancias en el Gobierno catalán al propio Gobierno central.

6.- Fíjate. Lo más alucinante y lamentable del asunto del Prat no son Ada Colau o las excusas de Aragonés. ¡Qué va!. Lo peor es el espectáculo de la vicepresidenta del Gobierno de España, Yolanda Díaz llamando al orden al resto del Consejo de Ministros. Y no pasa nada.

7.- ¿Y los empresarios? Seamos sinceros. Los mismos que pagaron la fiesta años atrás; los mismos que aplaudían obnuvilados a Sánchez. Esos mismos ahora claman al cielo por la NO ampliación del aeropuerto del Prat. ¿Pero qué esperaban?

¿Ha vuelto alguna de las 7.000 y pico empresas que se fueron?

8.- ¿El Gobierno catalán gobierna? Con la que está cayendo. Pandemia, crisis económica, competitividad, inmigración, globalización, ¿el Gobierno de la Generalitat hace algo aparte del peñazo del procés?

(Por cierto, nos hemos acostumbrado como si nada a los botellazos contra los mossos, a los botellones o al acoso salvaje a la Policía Nacional en vía Laietana). Y tampoco pasa nada.

9.- Y Puigdemont en Waterloo chupándose la vida padre y las otras dos. La de Esquerra Republicana, Marta Rovira y la de la CUP Anna Gabriel en Suiza. ¡Anda! que se fueron a Venezuela, a Irán o a Rusia. Sí, por los calçots.

y 10. A MODO DE MI POSDATA: Leo casi de tapadillo, en Voz Populi.

"El juez rastrea en Holanda la fortuna de Oleguer Pujol antes de enviar la causa a juicio. El juez Pedraz vuelve a librar una comisión rogatoria a Países Bajos para esclarecer el origen de 26 millones de euros en dos firmas ligadas al menor de los Pujol".

Mañana mesa BI LA TE RAL presidida por Pedro Sánchez. Prepara la cartera.