Ángel Expósito: "Los bolivarianos se resumen en las tetas de Eurovisión o la huelga de juguetes"

Son las ocho, las siete en Canarias. Los socios. ¡Ay! Los socios. ¿Qué esperaba Sánchez, que fueran de fiar? Dice el Gobierno que la reforma laboral es buena para España y, por lo tanto, para recibir los fondos europeos.

1.- Pero vamos a ver, Pedro, alma de cántaro, si es buena para España ¿te la van a aprobar Batasuna y Esquerra Republicana? ¿Estamos tontos o qué?

2.- Todo esto es POS TU RE O. Postureo de todo el mundo. Y por parte del PP creo que también. Al fin y al cabo la mini reforma laboral aprobada hoy, por mucho que lo venda Yolanda Díaz, solo retoca la reforma de Rajoy y Fátima Bañez.

El postureo por lo tanto es del propio PSOE (al que le ha obligado la Unión Europea a tragar) y postureo de Podemos que se la ha envainado totalmente.

Yolanda Díaz y el resto de súbditas de Pablo Iglesias han pasado de la revolución bolivariana a tocar dos comas de la reforma de Rajoy. ¡Qué cosas tiene esto de pisar moqueta!



Lo mismo la Guardia Civil te bloquea la calle del casoplón de Galapagar que pactas con la patronal capitalista y explotadora.

3.- Esquerra, Batasuna y el PNV la puntita nada más. Todos sabían que la reforma laboral iba a salir adelante. Con ellos o sin ellos.

La mini reforma laboral les parece bien peeero tenían que marcar alguna distancia. Es más, ya sé cobrarán el NO en los siguientes presupuestos, con más presos sueltos o con indultos si fuera necesario.

4.- El PNV. Lo del PNV es de traca porque están absolutamente de acuerdo con la reforma laboral peeero, como Bildu dice que NO, ellos, menudos son, no pueden quedar como los españolazos que apoyan al Gobierno. Dentro de poco tocan elecciones vascas y el PNV (que d e traiciones sabe más que nadie) se huele la envolvente entre Sánchez, Podemos y Otegui.

5.- Ciudadanos. Es interesante yo me lo planteo así: una de dos: O Sánchez pactaba con Otegui y Rufián no se sabe qué o Sánchez dejaba la reforma como está. No había más opciones. ¿Con qué te quedas?

Evidentemente con el mismo texto que junto a Ciudadanos apoyó FAES y hasta Ana Botín.

No sé lo que le rentará este SÍ a Inés Arrimadas o si le restará más aún. Sea como fuere, lo evidente es que este texto es mejor que cualquier cosa que hubieran pactado Yolanda Díaz y Garzón con Esquerra y Batasuna.



6.- Otra colada descomunal de Pedro Sánchez. ¿Te acuerdas de aquello de "con Ciudadanos NO" en la puerta de Ferraz?

Ahora vas y lo cascas. Ahora es. "Con Ciudadanos, por favor".

7.- A todo esto. Más allá de sumas, restas o medio pensionistas. ¿Alguien se fía de Sánchez? Ni Inés Arrimadas, ni Rufián, ni Otegi, ni el PNV y las de Podemos menos todavía.

Es lo que tiene intentar engañar a todo el mundo siempre que es imposible.



8.- En cuanto a Podemos. Lo de alcanzar el cielo, la revolusssion, el pueblo unido, compañeras, compañeros y compañeres ¿Era esto?

Al final, ya verás, los bolivarianos se resumen en las tetas de Eurovisión, la huelga de juguetes, un independentista catalán como ministro de Universidades y Pablo Iglesias buscando pasta para Roures.

9.- Luego está el NO del PP. Si preguntaramos off the récord a la cúpula del partido por la reformita laboral. ¿Qué crees que responderían? Yo tengo mis dudas. Creo (opinión personal) que la mayoría se habría abstenido. Es más creo que si ese texto lo podría haber presentado perfectamente este PP en el poder.

Otra cosa es el discurso, la estrategia y los calendarios.

y 10.- MI POSDATA. Del enemigo el consejo. ¿Te acuerdas de lo que dijo Otegui?

Pues eso. La reforma laboral les importa una higa. La clave es que Sánchez siga dos años más. Para luego intentar otros cuatro. Y en medio "sus" presos. No perdamos la perspectiva.