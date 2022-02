Ángel Expósito: "No es justo que nos olvidemos de nuestros muertos"

Audio

Son las ocho, las siete en Canarias.

Se nos están olvidando o hemos olvidado ya demasiadas cosas sobre el coronavirus tras lo vivido y "lo muerto". Y no hay derecho. A veces... parece que no ha pasado nada. Somos tan cortoplacistas (los periodistas los primeros) que perdemos la perspectiva tan solo de uno o dos años atrás.

1.- No es justo que nos olvidemos de nuestros muertos. Y me acuerdo de mi amigo Pepo. Y así, ciento treinta mil o más españoles muertos por covid.

2.- ¿Te acuerdas de aquellos aplausos a las ocho de la tarde? No nos olvidemos de a quién iban dirigidos.



3.- Lo único bueno de la pandemia es que hemos hablado mucho de ciencia y con ellos, los científicos.

4.- En sentido contrario, por favor, no nos olvidemos de los antivacunas. Precisamente para hacer todo lo contrario.

¡Madre mía! Y Miguel Bosé.

5.- Jamás olvidaré el hospital en el IFEMA y los hospitales de campaña o el Zendal.

¡Qué gran tipo el doctor Prados!

6.- ¿Y las UCI? Los intubados, las bolsas con los enseres, la soledad, el estrés insoportable de los sanitarios.

7.- Por favor, no nos olvidemos de las residencias de mayores. La gran injusticia de este puto bicho es que se cebó con ellos.

8.- Y los soldados. Policías y Guardias Civiles. Los bomberos rescatando cadáveres solos en casa.

9.- O las mentiras, las torpezas, la manipulación política.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

10.- Como no deberíamos olvidar que esto sigue siendo una pandemia global. Es absoluta injusto analizar el coronavirus solo desde nuestra perspectiva de países ricos.



¡AH! Y MI POSDATA. Las vacunas. Me da igual lo que digan los "haters" de Vox o los seguidores de Djokovic.



No nos olvidemos de estos dos últimos años de nuestras vidas.