Ángel Expósito: "La independencia es mentira, el independentismo es dinero"

No sé muy bien de dónde surge el dicho "pone un circo y le crecen los enanos" pero le viene que ni pa' el pelo a Pedro Sánchez.

No hace ni una semana que presenta su nuevo Gobierno y ya nadie se acuerda de ello. No hace siete días que ratifica a los ministros (o lo que sean) de Podemos y Cuba salta por aires.

Pero es que hace un mes nos anuncia a bombo y platillo la retirada de las mascarillas en el exterior y se dispara ooootra vez la pandemia con las inexorable consecuencias económicas ya, en pleno verano.

La guinda: la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estado de alarma y, todo ello, aderezado con los independentistas catalanes que siguen a lo suyo, las fianzas ante el Tribunal de Cuentas, los premios (que siguen) a los asesinos de ETA y yo qué sé cuántas pu... ñetas más.

Lo dicho. Pone un circo y le crecen los enanos. Aunque la frase me temo que no es políticamente correcta.

Ni siquiera de vacaciones (o casi) de vacaciones para los que tenemos la suerte de poder disfrutarlas... la actualidad da un respiro.

El sábado pasado Pedro Sánchez presentó su Gobierno pensando en las elecciones de finales de 2023 o principios de 2024. Porque Sánchez hace todo pensando en ÉL y, por lo tanto, en las elecciones.

1.- Yo soy Lambán o García Page y empiezo a echar currículums ante los nombramientos de las ministras de educación y la portavoz.

2.- Algún día sabremos la verdad del cese de Ábalos. Es cuestión de tiempo.

3.- Lo de Podemos es inenarrable. Al menos Pablo Iglesias nos daba juego.

4.- Por favor, que alguien diga a Margarita Robles, Nadia Calviño o a Luis Planas que... por favor. Que un poquito de por favor.

5.- Ahora toca aguantar hasta las elecciones. Los independentistas tranquilos para no alimentar a la oposición, el dinero europeo que empieza a llegar, la pandemia que olvidaremos y Su Sanchidad... y la Corte... con mil asesores.

En clave internacional, los acontecimientos en Cuba han mostrado todas nuestras vergüenzas. Puedo llegar a entender el lenguaje diplomático, la Real Politik, o los intereses históricos. Lo que no puedo concebir es la comprensión supuestamente progresista de una falsa izquierda europea y española hacia ese régimen castrista.

1.- Esto no es el fin del castrismo. No nos engañemos. Es, en todo caso, el principio del fin.

2.- A Raúl Castro le quedan dos telediarios. El lío, de verdad, empezará en ese momento.

3.- Me temo que a casi medio Gobierno de España y a un cuarto del Parlamento, lo que les gustaría es meternos en la cárcel o callarnos la boca. Por eso no condenan la Dictadura cubana; por eso no condenan la detención de periodistas. Por eso no condenan las torturas en Cuba, en Venezuela o en Nicaragua.

El resto de pistas del circo: Para ya mesa bilateral Estado-Generalitat catalana y en septiembre Mesa de diálogo. Prepara la cartera porque esto del procés es solo pasta. Dinero tuyo y mío. La independencia es mentira, el independentismo es dinero. Mira las fianzas, mira los Pujolone y mira los impuestos.

Y entre medias, el carajal autonómico y judicial contra la pandemia y el turismo temblando por una recuperación cogida con pinzas.

¿Te imaginas la que se estaría liando en la calle si con este panorama en vez de Sánchez y Podemos gobernará otro Gobierno?

¡AH! Y MI POSDATA: Y sin preguntas. Sánchez nos presenta su Gobierno sin preguntas. Y la nueva ministra de Justicia Pilar Llop nos lee un comunicadito sin preguntas.

No vaya a ser que estos plastas de periodista hagan alguna pregunta buena. Y nos pillen en un renuncio. No vaya a ser que nos pregunten por el número real de muertos por covid; por las verdaderas razones del cese de Ábalos, por los presos de ETA, por la separación de poderes o por el dinero que tú y que yo tenemos que apoquinar para cubrir el procés.

¿Preguntas? ¿A Su Sanchidad? ¿Pero qué se han creído estos periodistas?