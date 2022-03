Ángel Expósito: "Es imposible que no te acuerdes de qué estabas haciendo la mañana del 11-M"

Audio

La guerra, la invasión rusa sobre Ucrania, la bestialidad de Vladimir Putin continúa. Bomba a bomba. Muerto a muerto. Refugiado a refugiada, así, hasta más de dos millones de personas en sólo dos semanas. Aquí, en casa, se cumplen 18 años de aquel 11-M en Madrid. Es imposible que no te acuerdes de qué estabas haciendo aquella mañana, en el instante exacto de las explosiones. ¿Cómo te enteraste? ¿Quién te llamó? Es más, ¿somos conscientes de que el terrorismo yihadista sigue existiendo?

Por lo demás, la inflación confirma la subida de todos los precios, hasta el 7,6 por ciento, euro a euro en una escalada de la que no se ve el fin. Los precios de la energía y las materias primas aseguran que las consecuencias económicas de esta guerra son absolutamente globales y, especialmente, europeas. Este domingo, de hecho, el Gobierno ha convocado una cumbre con los presidentes autonómicos para analizar cuestiones energéticas y de asilo a los refugiados de Ucrania. De vuelta a Ucrania, escucha este sonido:

Es el sonido de los cadáveres arrojados a fosas comunes. Es el silencio de los vivos y el ruido de los plásticos que sirven de mortajas. El ruido de los cuerpos golpeando con el suelo del foso. La invasión salvaje de Ucrania por parte de Putin ha confirmado también que la globalización existe desde todos los puntos de vista. A saber, varios ejemplos:

1.- China juega a todo. Los enemigos de su amigo son sus enemigos, pero a la vez esos enemigos son/somos los clientes de China.





2.- Turquía es socio de Rusia en tantas cosas, tiene la llave del Bósforo hacia el Mediterráneo y, a la vez, Turquía es miembro de la OTAN.





3.- Rusia mantiene sus plazas en Kaliningrado (a un paso de Finlandia), en Transnistria (en Moldavia), la ya conquistada Crimea, el puerto de Tartush en Siria. Y ni qué decir, los países satélites de la antigua Unión Soviética.





4.- Putin lleva años expandiéndose con dinero o mercenarios por África y por Hispanoamérica. Desde Malí a Venezuela. Desde el Sahel a Cuba o Nicaragua.

5.- En la Unión Europea hay de todo. Desde casi amigos de Putin como Hungría, al miedo de Polonia o los Bálticos (Estonia,Letonia y Lituania). Desde la posición de Francia o Italia al dificilísimo rol de Alemania. Una Alemania que multiplica su presupuesto de Defensa pero que depende absolutamente del gas ruso.

Y por último, en clave española: Las consecuencias económicas evidentes, nuestro Gobierno, el que tenemos para hacer frente a esa crisis y el propio Gobierno, aunque intenten disimular, partido -y no te digo los socios- ante la actitud de Putin y la OTAN. Y todo ello: la crisis, la geoestrategia, las consecuencias y la monstruosidad de la bestia frente a más de dos millones de refugiadas y sus hijos en sólo dos semanas. El mayor éxodo en menos período de tiempo que se haya conocido. Refugiados que se van a multiplicar sin parar mientras continúen los bombardeos rusos, la propaganda del dictador y la masacre.

¡Ah! Y mi posdata. Viendo esas imágenes de destrucción y caos, me pregunto: ¿Y después, qué? Porque digo yo que alguna vez, no sé cómo acabará esta locura. ¿Cuándo se podrá reconstruir tanta ruina, tanto cráter y tanto odio? El mundo está cambiando ante nuestra mirada y en directo en nuestros móviles. Porque esa es otra. Es la primera guerra que vivimos en directo en la pantalla del teléfono. Busca, si no, este video en el movil. Suena así. Es un grupo de civiles de Mariúpol arrojando un montón de cadáveres de sus vecinos a una improvisada fosa común.