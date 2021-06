Ángel Expósito: "La hostelería y el turismo son nuestro petróleo"

Audio

Son las ocho, las siete en Canarias

A vueltas con la recuperación, con las vacunas, acordándonos de Boris Johnson y de su padre soñando con los socios de este Gobierno creo que estamos perdiendo la perspectiva de las cosas. La realidad. La micro economía frente a las grandes cifras macro.

Lo comenté con Nicolás Redondo y creo que tiene razón. Los periodistas nos dejamos llevar en demasiadas ocasiones por la agenda política, por las notas de prensa, por la declaratitis de unas y otros y, culpa nuestra, nos olvidamos de la realidad de las cosas.

Que si el informe de la OCDE, las previsiones del Fondo Monetario Internacional, el sermón que hoy haya preparado Iván Redondo Productions mientras se cae por el barranco que si tal o cual cuadro macro o la última subida de impuestos.

Y nos olvidamos (insisto, culpa nuestra) de ti y de nosotros mismos.

Mira anoche, mientras se ataba el delantal y se desinfectaba las manos por enésima vez en el día mi amigo Juanjo de la Tasquita de Enfrente me reenvió, entre indignado, cansado y harrrto, me mandó un documento - nota de prensa de la Mesa del Turismo.

El titular: La Comisión Europea confirma que España no ha pedido a Bruselas ayudas directas para el sector turístico... tras la hecatombe de la pandemia.

¿Cómo es posible?

Dicen. La mesa del turismo no sale de su asombro ante la confirmación por parte de la Comisión Europea de que el Gobierno español no contactó con Bruselas para obtener algún régimen de ayudas específicas para el sector turístico.

Añade mientras que Europa ha aprobado en los últimos meses regímenes especiales de apoyo al turismo en Italia, Grecia, Portugal o Croacia. España ha desistido. (Curiosamente, nuestra competencia)

La mesa del turismo reitera que las empresas y trabajadores del sector han sido de los más perjudicados por la pandemia con pérdidas en 2020 de más de 135.000 millones de euros.

Advierten los profesionales que para el ministerio de Industria, Comercio y Turismo resultan suficientes los 7.000 millones de ayudas directas aprobadas en marzo y, de las cuales, por cierto, el sector no ha recibido ni un euro.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Mira, como diría Jon Uriarte, debe ser que soy/somos hijos de tasqueros y por eso me hierve la sangre ante determinadas situaciones.

Durante este año he hablado muchas veces con mis amigos Paco del Timón, Oscar de la Terraza de Alba, Pedro de Sin Sombrero, Pepa de su Qüenco, Juanjo de la Tasquita y me acuerdo de Vitorio de la pizería Nuovo Sassari y de Norberto el mejicano de La Panza y me acuerdo de mi padre que se tiró tooooda la vida detrás de una barra con la chaquetilla puesta y se me revuelven las tripas.

La hostelería y el turismo son nuestro petróleo. No hay derecho a dejarles a dejarnos tirados la terraza, el bar, el restaurante, el café o el pub forman parte de nuestra vida, de nuestra cultura, de nuestro modelo de sociedad.

No es macro. Es micro economía. Y de ese bar depende el autónomo y los trabajadores y las fábricas de electrodomésticos y los proveedores.

Y la industria agroalimentaria, y los ganaderos o agricultores y las bodegas, los mataderos, los transportes y los repartidores.

¿Cómo pueden estar tan ciegos? Aunque sólo fuera desde la miopía y el egoísmo político ¿no hay nadie en el Gobierno que se de cuenta y que reconozca por qué arrasó en las elecciones Isabel Díaz Ayuso?

¿Tan superiores se creen? ¿Son conscientes (desde el casoplón o el helicóptero) de lo duro que es trabajar con una bandeja, fregando platos, en una plancha o en una furgoneta de reparto?

¡AH! Y MI POSDATA

Siempre he dicho y mantengo --perdón por la autocita-- que aprendí tanto o más periodismo en la barra del bar de mi padre (la cafetería Yolanda entre Chamberí y Cuatro Caminos) que en la Facultad.

Y mira, periodismo no sé, pero Ciencias de la Información te aseguro que se aprenden muchas más en un bar que en un aula.

Por cierto, a vueltas con el nuevo recibo eléctrico ¿Nadie ha pensado cuánto pagan de luz los hosteleros? porque estos no pueden huir de las horas punta para poner el lavavajillas, la cafetera o la plancha.

¡Qué bien les vendría a muchos! (y a muchas) ponerse a servir tapas y desayunos, a tirar cañas o cafés y a freír calamares o bravas para saber qué es trabajar.