Ángel Expósito: "El gran problema de la política española es la deslealtad"

Esta mañana he participado en un evento de Lo Que De Verdad Importa sobre algo tan revolucionario como la Ética y los Valores en las empresas. Y les he dicho después de oír a Lola Fernández Ochoa, y a otros amigos, les he dicho ahora poneos en mi lugar y ponte a hablar de política y de políticos.

Luego te cuento...

Asistimos como si nada a un proceso suicida de desinstitucionalización de España. La educación, los jueces, las fuerzas de seguridad, hasta la Jefatura del Estado... Todas estas padecen un denominador común: la deslealtad. Lo que hemos visto y oído estos días atrás, al Gobierno y a los socios, en torno a los Presupuestos del Estado lo confirman.

1.- El gran problema de la política española es la deslealtad. Desde los partidos, los escaños, los socios y las Autonomías. ¿Cómo se pueden firmar unos Presupuestos del Estado a cambio de traducir Netflix? ¿Dónde está la mentira? ¿Qué han pactado de verdad Sánchez, Junqueras y Otegui?

2.- Históricamente los pactos en España se han hecho con nacionalistas. Rato con Más, Felipe con Pujol y Arzallus, Zapatero con Mas, Aznar con Pujol y Arzallus, Rajoy con ese mismo PNV que le traicionó y Sánchez degenerando con Otegui.

3.- Si fuéramos alemanes o italianos se habría solucionado esta disfunción hace muchos años. En Alemania, Italia o Francia los dos o tres grandes pactan lo fundamental mientras aquí nos cargamos, desde dentro, hasta la Transición.

4.- El otro día leí unas declaraciones de Puigcercós, quien fuera portavoz de Esquerra en el Congreso: "Ni los de la CUP se creen que lo volverán a hacer".

Estoy de acuerdo. No lo volverán a hacer porque el Estado, el Rey, aquel Gobierno y la Justicia dijeron: ¡Basta!.

No lo volverán a hacer por ahora. Lo de Netflix y el catalán es una broma, una muleta, un engaño.

5.- La clave de bóveda es la educación y lo que está pasando en Canet de Mar es un botón de muestra.

6.- Esto viene de lejos. El primero que vio quién era Pujol fue Tarradellas. Y Pujol perpetuó su régimen económico y educativo. Y lo han perfeccionado ante nuestra pasividad, nuestras cesiones y una capacidad inagotable para las humillaciones.

7.- Enlacemos en un mismo capítulo lo que está pasando en Canet de Mar con esa familia del niño de 5 años... enlaza ese acoso con los Presupuestos del Estado. Educación (en el largo plazo) y dinero del Estado año tras año.

8.- Los supuestos partidos de Gobierno son incapaces de pactar ni siquiera esto. Unos enredados en el PP de Madrid y hasta con las cenas de Navidad y los otros... en la incesante loa al líder inasequibles al peloteo obnubilados, absortos y subyugadas ante 'Su Sanchidad'.

9.- Otegui. Del enemigo el Consejo. Que Sánchez siga dos años más (ahí están los Presupuestos) para que luego siga otros cuatro. Ese es el plan mientras PP, Vox y Ciudadanos hacen todo lo posible para que Otegui, Rufián, Pablo Iglesias o Yolanda Díaz cumplan su objetivo.

El tema no es Netflix. Ni Canet. No seamos idiotas. El tema es que siga Sánchez.

y10.- MI POSDATA. Esta mañana primera jornada de Lo Que De Verdad Importa sobre Unión de VALORES empresariales.

De la mano de Telefonica, AXA, Proseguir, Cantabria Labs, Léase Plan, Gonbarri y Deustche Bank hemos aprendido sobre solidaridad, emprendimiento, ayuda, lealtad, educación, niños y mayores... de personas...

Hemos escuchado al profesor Pepe Pomares, a Guillermo Martínez con su Ayúdame 3D... a Isabel de Villota... y a Lola Fernández Ochoa... Hay apellidos ante los que uno solo puede ponerse de pie.

Y hemos salido de ayer mejores. Ya te digo... hemos hablado mucho de VALORES. Algo tan revolucionario como los Valores... con la que está cayendo.