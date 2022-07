Ángel Expósito: "La gente no soporta el bochorno de los rifirrafes infantiles entre Díaz y Calviño"

Audio

Esta endemoniada situación internacional con la consiguiente crisis energética y económica le hubiera estallado en la cara a cualquier Gobierno. El monstruo de Putin habría intentado invadir Ucrania con Merkel, Boris Johnson, con Sánchez, Aznar, Rajoy, Zapatero o Felipe. Y cada uno hace lo que puede para contener la inflación, la subida de la cesta de la compra, para intentar rebajar los precios de los combustibles. Otra cosa es que cojan el toro por los cuernos o no.



Quiero decir que la gente sabe que la crisis no es culpa del Gobierno. Directamente. Su gestión, el déficit y la deuda, sí. Pero la guerra, no. Dicho de otro modo: la situación de este Gobierno no responde a la crisis económica. El despiporre del Consejo de Ministros, las excusas vacías y ridículas de 'Su Sanchidad' y los resultados en Andalucía responden a otras cosas. Ejemplos varios:



1.- La Ley de Memoria Democrática. La gente vota como reacción a la vergüenza que significa pactar la lectura de la Transición con Batasuna o como se llamen. Los votantes en las elecciones andaluzas, en Castilla-La Mancha o en Madrid votan por muchas más cosas al margen de la financiación autonómica y de los estatutos de autonomía que, sencillamente, les rebalan.



2.- El Falcon. También se vota por el Falcon y los palacetes de verano. Y los ejemplos de ostentación hortera en maquillaje, peluquería, avioncitos, helicópteros, los cientos y cientos de asesores, etc. Con la que está cayendo y la que va a caer la gente vota contra que la humillen.



3.- Contra las chulerías de Rufián y los socios imposibles. Por cierto, ¿dónde andará? ¿No te extraña que Gabriel Rufián no aparezca desde hace semanas justo desde su rifirrafe con el resto de independentistas? La gente vota también contra el bochorno de unos socios adolescentes, insoportables y hasta inconstitucionales. Que se lo digan -si es que osan responder- a García Page, Fernández Vara o Lambán. Que pregunten en Andalucía qué tal le ha ido a Juan Espadas.



4.- Por el viajecito a Nueva York o el casoplón de Galapagar. La gente no soporta el cinismo, que Irene Montero y sus 'amiguis' nos restrieguen su chupipandi por la cara y por nuestra declaración de la renta. ¡Anda que se fueron a hacerse selfis a Kiev, a Mariúpol, a Caracas o Kabul! La gente vota contra el espectáculo del chaletazo de Pablo Iglesias en Galapagar. Y aún nos da lecciones de progresista y reformista en la radio amiga y con el amigo Roures.



5.- Se vota por los escupitajos de Batasuna y los homenajes a los etarras. Por los indultos a los golpistas y por los permisos a los asesinos. Cada vez que sale la noticia y aparece Marlaska justificando lo injustificable significan un chorro de votos menos.



6.- Por las excusas vacías y estúpidas, por el argumentario estúpido de la conspiración mediática de los poderes ocultos. Porque es mentira. Y porque quien sabe de conspiraciones, mociones de censura y pactos inconfesables es Su Sanchidad. Y sale con la conspiración mediática de la derechona en cenas con puros el mismo día que asalta Indra de la mano y con las acciones del Grupo PRISA.



7.- Por Franco y porque ya no cuela tanta tontería. La gente vota como reacción a que les tomen por idiotas.



8.- Por mentir. No por equivocarse. Todos los Gobiernos de equivican mil millones de veces. Al votante le revienta la mentira. Y cuanto más cutre, peor. Desde el pacto con Pablo Iglesias hasta la Memoria Democrática. La mentira como patología.



9.- Y por las sandeces. Por las estupideces de Alberto Garzón, por la Ley de Educación y el 25% de castellano en Cataluña, por las ocurrencias de Ione Belarra. Por cierto, cada vez que sale Tezanos babeando por lo alto y guapo que es el líder supremo ¡Oh! amado líder... otro chorro de votos por el sumidero.



10.- En resumen, la gente no soporta los espectáculos y el bochorno de los rifirrafes infantiles entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño, entre Garzón y el de Agricultura (que no sabe donde meterse), ni entre Margarita Robles y Belarra o Irene Montero y Yolanda Díaz. Entre todos, contra todas y todas contra todes.



¡Ah! Y mi posdata. Todos tranquilos. No van a romper ni de coña. No van a escatimar ni un solo vuelo en Falcon, ni un escolta, un coche oficial o una maquilladira con cargo a tus impuestos. Lo del gasto de Defensa o los Presupuestos son debates de mentira. No van a romper porque tienen a demasiados asesores contratados a dedo que no hacen absolutamente nada, pero que cobran de su clientelismo como buenos súbditos, súbditas y súbdites. Van a aguantar hasta el último minuto del último día posible para aprovechar el chollo lo máximo posible. Y ¡ojo!... que les queda año y medio.