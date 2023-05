Ángel Expósito: "Este año los bancos de alimentos van a repartir la mitad de leche en España"

Audio

Yo no sé, sinceramente, si nos toman por tontos, si lo somos, si se creen sus mentiras o si actúan y sobreactúan que ni Charles Chaplin. Les da lo mismo presentar a asesinos en las listas electorales que mirar para otro lado. Lo mismo comparten consejo de ministros con Podemos que con Rufián o una de Batasuna. Igual se olvidan de las víctimas de los 108 violadores libres por su culpa que te engañan con una filfa sobre los avales para comprar un piso.





No tiene límites. ¿Y sabes qué? Nosotros tampoco parece que tengamos límite para tragar mentiras. El último consejo de la chistera es, sencillamente, abracadabrante: cine gratis los martes para mayores.



¿Te imaginas el departamento de ocurrencias de Moncloa? ¿Cuánta gente trabajará ahí? ¿Te imaginas la "brain storming", la tormenta de ideas a ver a quién se le ocurre la chorrada más grande para que la venda Su Sanchidad?



Al departamento de vídeos ridículos de la Factoría Moncloa Productions, ahora hay que unir el departamento de "brainstorming" para ideas chorras.



O no. Porque visto lo visto, y votado lo votado, leídas las encuestas, resulta que a lo mejor estas ideas no son tan chorras, sino que funcionan.



Mi vecino Alfredo me decía este fin de semana que el problema es que miramos hacia otro lado. No es que no nos importe la inflación o la guerra, no. Nos importa pero nos hacemos los despistados.



Si no, ¿cómo es posible que nos la cuelen con los dos euros el cine para los mayores todos los martes y, a la vez, los bancos de alimentos tengan que racionar la leche que reparten?



Ejemplos concretos: El Banco de Alimentos de Barcelona advierte que la mayoría de fruta y verdura frescas que suelen repartir (o solían repartir) no les llegará este año por la escasez de lluvias.



El Banco de Alimentos de Álava advierte que el mismo dinero de siempre, ahora les da para menos por la subida de los precios y que, en contra de lo que podría parecer, cada vez hay más gente que necesita ayuda para comer porque aumenta la gente que tiene trabajo, pero que, aun así, no le da para comer todo el mes. No les llega para vivir.



En los Bancos de Alimentos del País Vasco están eliminando el pollo del menú y recuerdan de que los huevos se han encarecido un 115%.



También han quitado los frutos secos como complemento nutricional y han reducido un 30% el aceite de girasol que reparten.



A nivel general de España, mira qué dato: En 2022 se entregaron 35 millones de litros de leche, botella a botella o brik a brik, pero este año los bancos de alimentos van a recibir la mitad de leche de sus donantes. O sea, que van a repartir la mitad de leche.



Los Bancos de Alimentos piden leche, aceite, eliminan los frutos secos o el pollo y temen quedarse sin frutas y verduras.



¿Nos imaginamos a nuestros hijos sin leche? ¿Desayunando galletas con un vaso de agua?



Hoy en nuestro Tema del Día vamos a remover conciencias, empezando por las nuestros. Por la mía y la tuya. Y, entre medias, que si previsiones de la Comisión, que si un nuevo conejo de la chistera o una nueva subvención. Y resulta que los huevos han subido el 115 por ciento.



¡Ah! Y mi posdata: A vueltas con los asesinos etarras en las candidaturas de Bildu. A vueltas con los barones del PSOE que, salvo la presidenta de Navarra o los socialistas vascos, no saben donde meterse.



El último, tras García Page, Fernández Vara y Lambán... Juan Lobato, candidato socialista a presidir la Comunidad de Madrid en RNE. Ya. Y luego los Diputados socialistas de Castilla la Mancha, Extremadura, Aragón y los socialistas de Madrid, en fila votando con Bildu la vivienda, los presupuestos del Estado y, por supuesto, los premios a los presos y, si fuera preciso, las alcaldías con los asesinos o los violadores sueltos.



Sí, sí... Dicen que les repugna. ¿Y qué?