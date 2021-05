Ángel Expósito: "Estamos en 5 millones de parados y los ERTE estancados"

Audio

Por favor, ¿Hay alguien a los mandos de esta España nuestra? Además de presentar los planes para el 2050 y de redactar discursos con frases hechas y huecas, ¿hay alguien en el control?

No se llega a un acuerdo con los agentes sociales para prorrogar los ERTE; se buscan excusas desesperadamente para indultar a los presos del procés; asistimos a una crisis política y diplomática con Marruecos que no se recordaba desde la marcha verde; el Consejo de Ministros es un carajal insoportable que se debate entre la propaganda y unas herederas del macho alfa que no se han visto en otra.

Por partes. La noticia del día es la confirmación del desacuerdo entre el Gobierno y los empresarios para prorrogar los ERTE. Cada capítulo que se abre de cara a la presunta recuperación ratifica las dudas sobre quién ha de gestionar esta súper crisis económica.

Titular: La nueva prórroga de los ERTE se aprobará finalmente en un Consejo de Ministros extraordinario el jueves por la tarde, en lo que supone el último intento del Gobierno por dar margen a unas negociaciones en máxima tensión. Esta decisión llega tras el rechazo de los empresarios a la última propuesta de Escrivá, realizada esta misma mañana. «Por unanimidad de los sectores y el Comité Ejecutivo se ha decidido que CEOE no acepta la última propuesta del Gobierno sobre los ERTE, ya que sigue centrando las ayudas en la activación en lugar de en los trabajadores que aún no se pueden incorporar al trabajo".

No se aclaran con la reforma fiscal ni con las pensiones, presentan subidas de impuestos en Bruselas que luego retiran, hablan de erratas, eufemismos, sablazos y mentiras sin inmutarse. Y, para más recochineo, no paran de colocar amiguetes sl frente de las empresas públicas o multinacionales con participación estatal como si todo fuera el cortijo de Su Persona y, los demás, sus súbditos.

En clave política. El sainete, la tragicomedia o el esperpento entorno a los indultos a los condenados por el procés independentista catalán es ridículo si no fuera por que hablamos de dignidad y de un golpe de Estado. El ministro de Justicia poniéndose la tirita antes de la herida para ir preparándonos y la portavoz del Gobierno (santo dios bendito, qué portavoz del Gobierno) leyendo como un papagayo lo que le dicta Iván Redondo Productions. Me pregunto, sinceramente, si de verdad se cree algo de lo que dice.

Sea como fuere, habremus indultados antes de agosto, a pesar de que los culpables amenazan con que lo volverán a hacer. Y tercera pata de este quilombo. El pulso con Marruecos. Evidentemente el desastre humano y la catástrofe es culpa del régimen de Mohamed VI, pero nuestro papel en el mundo, ante esta provocación con miles de niños lanzados contra España como si fueran soldados. Nuestro papel es absolutamente irrelevante. Joe Biden no nos llama ni siquiera por teléfono, la ministra de Exteriores no se entera de nada, tenemos embajadas fundamentales sin embajador y con todo y con eso, acogemos en secreto a un líder polisario con causas pendientes en nuestra propia Audiencia Nacional. Y aún dice la ministra portavoz que el Ghali este no entró en España con identidad falsa, que vino con un nombre distinto. ¿Se puede tener más cara? ¿Se puede menospreciar más a la opinión pública? Ya no es cuestión de debilidad (que también!, de hipotecas a los socios (que ¡por supuesto! es cuestión de desgobierno. Tanto vender humo con la España de 2050 y resulta que:

1.- Estamos en 5 millones de parados y los ERTE estancados.

2.- Los socios independentistas te obligan a la contrareforma laboral y a los indultos.

3.- Marruecos te provoca hasta la náusea con miles de niños y chicos y demuestra nuestras vergüenza diplomáticas.

4.- El Gobierno es el más grande de Europa con miles de asesores para nada y con Ministros y ministras para tampoco.

y 5.- El calendario político depende de Susana Díaz, la esposa del presidente nos da lecciones de educación gastronómica y de gestión de pymes y la vicepresidenta de Podemos, Yolanda Díaz presume de que el mundo entero nos mira con admiración.

¡AH! Y MI POSDATA... Isabel Díaz Ayuso no tiene la culpa de nada de lo anterior. Ni de los indultos, ni del colapso con Marruecos, ni del paro. Se confirma que las elecciones se pierden, no se ganan. El problema es el solar, la deuda y la España que se van a encontrar nuestros hijos y el que venga después de Su Persona.