Ángel Expósito: “Estamos en guerra y no permiten hablar a los protagonistas españoles”

Se cumple una semana de nuestro asombro y mi sorpresa. Nuestra indignación y nuestro miedo. Hace una semana que Putin, sus secuaces, sus militares, sus Embajadores, sus oligarcas y sus pelotas (que le quedan tres o cuatro por el mundo) una semana demostrando su cobardía. Y eso es lo peor que se le puede decir a un dictador.



La verdad es que el ataque brutal de Rusia sobre Ucrania es, además de una catástrofe, una guerra absolutamente cobarde. Y quienes le secundan, lo justifican o se mantienen en las medias tintas, también. Amigos de Putin en esta monstruosidad ,conviene recordarlos: Venezuela, Cuba, Nicaragua, Eritrea, Corea del Norte y cuatro mataos más tipo Echenique, Monedero o Ione Belarra y Pablo Iglesias. Una vez más, gracias Pedro. Y hago un paréntesis para protestar por nuestros derechos. Yo como periodista y tú, oyente, como receptor de la información, ciudadano y paganini de impuestos.



¿No te llama la atención que no haya en la radio, en los periódicos o en los telediarios ningún militar español de uniforme explicando esta guerra? ¿No te sorprende que no hayamos entrevistado a ningún embajador en zona? ¿A ningún GEO tras el rescate? ¿Sabes por qué no aparecen? Porque Moncloa se lo ha prohibido. Como en las dictaduras, pero aquí.



Ya sé que los periodistas no debemos ser noticia, pero el control de la información sí. La información se controla desde los Gobiernos con mentiras. Ejemplo más dramático, el número de muertos por covid ¡Qué mentira! O enmudeciendo públicamente a los protagonistas. Es decir: Por orden del Gobierno no podemos hablar con militares en ejercicio ni desplegados en zona de operaciones. Y tenemos mil tíos entre Tierra, Armada y Aire en Letonia, Bilgsria, Lituania y el Mar Negro.



No podemos hablar con los embajadores y diplomáticos de España que llevan años viviendo en Rusia, Ucrania, Polonia, Turquía, los Bálticos. En las distintas embajadas con sede en Bruselas.



Los GEO sacan de Ucrania a nuestras monjas y a los demás españoles bajo el peligro de un bombazo. Los GEO arrían la bandera de nuestra sede diplomática en Kiev y se les prohíbe contar su hazaña. Eso sí. Mañana, Pedro Sánchez, su ilustrísima Sanchidad, cogerá el helicóptero para ir de Moncloa a la base de los GEO en Guadalajara a hacerse la foto. Y nos soltará otra chapa, otra sobreactuación a sabiendas de que ahí nadie le va a pitar. Tenemos en nuestros programas militares ya retirados, profesores, analistas, testigos... Pero ni a un solo héroe de los GEO ni un solo militar español en ejercicio y ni un diplomático.



Y no hay derecho. No les permite hablar Moncloa. Solo podemos escuchar al Gobierno. Y no es justo. Eso es manipular, controlar, censurar y, lo que es peor, silenciar a los que se juegan la vida por nosotros en cualquier lugar del mundo. Si no lo digo reviento. Estamos en guerra y no permiten hablar a los protagonistas españoles allí por control de la información desde Moncloa. La auténtica marca España son esa gente silenciada por no sé qué interés de la Moncloa. No se vaya a molestar Garzón, Pablo Iglesias o Echenique.



Silenciados, no vayan a quitar un minuto de telediario o de radio a Su Sanchidad.



¡Ah! Y mi postdata. Esta mañana he tenido la oportunidad de echar una mano en un acto muy chulo. Hemos presentado en la CEOE el proyecto Es tu fuerza. Lo ha presidido la Ministra Margarita Robles, el presidente de la patronal Antonio Garamendi y Fátima Bañez desde la Fundación CEOE.



Se trata de un plan para reinsertar en el mercado laboral a soldados (tropa y marinería) que, literalmente, se quedan colgaos al cumplir 45 años. Una absoluta injusticia social, económica y profesional.



Y han hablado de valores, talento, equipo, sector por sector, formación continúa disciplina. Una muy buena noticia este plan profesional entre Defensa y empresarios para que sigan su vida esos soldados de... ¡45 años!. Un paso, ya era hora, para empezar a resolver una tremenda injusticia.