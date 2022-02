Ángel Expósito: “El daño a la marca PP es brutal y no ha parado aquí”

Audio

"Cuerpo a tierra que vienen los nuestros" en referencia al desastre durante la descomposición de UCD. Lo dijo y lo clavó Pío Cabanillas Gallas. Adenauer, "en la vida hay tres tipos de enemigos: Los enemigos a secas, los enemigos mortales y los compañeros de partido". En La Linterna, José, un oyente, dejó un mensaje: "Que Dios nos proteja de la artillería del enemigo porque de la nuestra no nos salva ni Dios".



Ni Otegui, ni Rufián, ni Pablo Iglesias pensaron jamás que seguir en el machito iba a ser tan fácil. Y es que ya se sabe. "Cuando el enemigo se equivoca, lo mejor es no distraerlo". La deuda y el déficit disparados, los fondos europeos que no llegan (salvo para los amiguetes), la inflación en más del seis por ciento, los autónomos temblando ante la enésima subida de impuestos, el campo rezando para que llueva y más, puestos a hablar de corruptelas.



La policía investigando al marido de la directora general de la Guardia Civil por forrarse "sorprendentemente". Y ni mú con el caso Santana Motor y la Junta de Andalucía. No es el hermano de Díaz Ayuso, es un marido. O Ada Colau imputada por repartir subvenciones a sus colegas de no sé qué asociaciones. Y son millones de euros en liza. Mónica Oltra y su gente de confianza, investigados por tapar las asquerosidades de su ex con menores.



Los socios y amigos batasuno de Marlaska y del director de prisiones que siguen soltando presos asesinos etarras en nuestra cara y por encima de las lápidas de las víctimas. No hay cambalache político más inmoral. Y sentando cátedra en los medios, dándonos lecciones a todos un Pablo Iglesias que nombra a su pareja ministra; a su ex la nombró diputada y a su alumna favorita la hizo asesora -ahora se llama así, asesora- en el Parlamento Europeo.



Un amigo me recuerda el caso del ex embajador Morodo y toda la pasta que se embolsaron él y la familia con los chanchullos en Venezuela. Y por supuesto, no hemos visto un duro de los ERE, ni de la FAFFE, ni del caso UGT. En total, 1.000 millones de euros robados para comprar votos y "ni mú". Y todo esto es muchísimo más de los 50.000 o 300.000 euros del hermano que, por cierto, habrá que ver si es ilegal, aunque en esta España nuestra ya dé lo mismo todo.



Claro, sacas la retahíla de casos a lo largo de media España y no paras y parece que estas exculpando o minusvalorando los del PP si los hubiere y para nada. Tan solo conviene recordar el inmenso desastre de gestión de todo este embrollo. Si hay caso, no debió gestionarse así. Y si no lo hay, menos todavía. ¿Se dan cuenta del espectáculo? Más allá de los nombres propios que si Feijóo o no, ¿son conscientes del daño a la marca? Por no hablar de la que se avecina para los próximos meses o años que si Fiscalía, recursos, congreso, secuelas, familias.



Durante los próximos meses vendrán a cuentagotas la petición de informes, traslados, aclaraciones, inspecciones, comparecencias, testigos y todo convenientemente anunciado, filtrado y dimensionado. Y dará igual que estén Casado y García Egea o Ayuso y Miguel Angel Rodríguez o Feijóo. El daño a la marca es brutal y no ha parado aquí, ni muchísimo menos.



Y una frase más. Y esta es de Churchill. "Los peores enemigos no se sientan en la bancada de enfrente (por los laboristas). Los peores son los que se sientan detrás (los propios)”. Ah, y mi postdata. Sé que no es políticamente correcto esto que voy a decir, pero ¿nadie huele un tufillo machista en determinadas críticas y ataques hacia Isabel Díaz Ayuso? Cuando se dice la niña esta, esta chica, cuando se le menosprecia con lo de IDA ¿diríamos lo mismo de el niño, el chico éste o el IDO? A mi me da que no. No lo diríamos. Esa es otra.