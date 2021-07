Ángel Expósito: "La culpa de todo la seguirá teniendo Isabel Díaz Ayuso"

El PSOE quiere hacernos tragar con un nuevo eufemismo: "La España multinivel".

Dicho de otro modo: Cataluña en relación bilateral con España; el País Vasco casi y el resto a lo que puedan, eso sí, con Navarra cada vez más cerca de Euskadi y Baleares cada vez más cerca de Cataluña.

Al resto que nos den. Y en el caso de Madrid, como diría Chimo Puig, a pagar más. Da igual que Fernández Vara, Emiliano García Page o Lambán se pongan estupendos. El Gobierno depende de Rufián, de Bildu, de Aragonés y del PNV y lo saben todos.

La Conferencia de Presidentes de mañana en Salamanca es una filfa. Otra. Para mayor loa de 'Su Sanchidad'. La verdadera Conferencia "multinivel" la veremos en la bilateral con Cataluña como la hemos visto en el nuevo sablazo del País Vasco.

Hasta entonces y mientras tanto la culpa de todo la seguirá teniendo Isabel Díaz Ayuso.

Sánchez ve "una pena" que Aragonès no vaya a la Conferencia de Presidentes

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no acuda a la Conferencia de Presidentes, donde se abordarán temas "muy importantes" también para los catalanes, sean o no independentistas: "Me parece que es una pena que no sea escuchada su voz".

Sánchez se ha referido a la ausencia de Aragonès en estos términos en la víspera de la Conferencia de Presidentes de Salamanca y durante la rueda de prensa ofrecida en el Palacio de la Moncloa para hacer balance del curso político y de la actividad del Ejecutivo antes del parón veraniego.

Los fondos europeos y el reto demográfico son dos cuestiones que se tratarán en la cita de mañana y que también afectan a los catalanes, ha subrayado Sánchez, que también ha recordado que se celebrará con Cataluña una reunión bilateral el 2 de agosto, como marca el Estatuto de Autonomía.