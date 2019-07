Ángel Expósito: “Yo creo que habrá pacto, pero será un Gobierno imposible”

Pues oye… a lo mejor me pongo la venda antes de la herida, pero qué quieres que te diga, mejor así. Por lo menos cuando se abra la caja de los truenos podremos decir aquello de: “No será porque no lo dije, no será porque no lo avisamos”.

Todo indica que mañana Pedro Sánchez saldrá investido presidente del Gobierno, aunque vete tú a saber, faltarían por conocerse los detalles que lleven a la propia investidura o esos mismos detalles que tiren todo por el sumidero. En horas saldremos de dudas.

Dicho esto, me planteo una serie de dudas ante la que se avecina a partir de mañana, en caso de que, como es mi apuesta, el pacto entre PSOE y Podemos y el resto del mundo indepe siga pa'lante.

Primera prueba de fuego prevista para este próximo otoño. La sentencia del procés en el Tribunal Supremo. Ya… se supone que de estas cosas han de hablar los ministros de Interior, Administración Territorial, Hacienda, Justicia, pero… ¿Y cuándo preguntemos a la vicepresidenta Montero, por ejemplo?

¿Seguirán siendo presos políticos los políticos condenados, si es que se les condena?

Cuando más fuerza y unidad requiere un gobierno, ante el gran problema, ¡OJO! porque me veo al presidente Sánchez pidiendo ayuda de Estado a la oposición y con la auténtica oposición en el Consejo de Ministros.

Ya no con Podemos, que también, ¿cómo serán las reacciones de ese gobierno antes los homenajes a etarra y la vuelta heroica a sus pueblos de tanto asesino que salga de la cárcel?

¿Se puede oponer uno con toda la fuerza de la Fiscalía o de la Guardia Civil cuando te ha votado hasta Batasuna?

En clave exterior, ¿te imaginas el Consejo de Ministros del viernes cuando haya que plantear una postura concreta ante el futuro Diosdado Cabello o Maduro?

Teniendo sentados en Moncloa a quienes de un modo u otro se lo han llevado del régimen chavista, ¿podrá el Gobierno de España apoyar a Leopoldo López o a Guiadó cuando les llegue el turno?

O con Irán. Es cuestión de días que la Unión Europea en el marco de la OTAN o fuera. Tenga que plantearse qué hacer en el Estrecho de Ormuz o en el Mediterráneo. Ante Irán o antes Rusia.

¿Ese Consejo de Ministros estará unido antes esos informes del CNI? Lo dudo.

De vuelta a casa, a vueltas con los ministerios al llamados “Sociales” – como si el resto no lo fueran - ¿tú te fías de que el manido y eterno debate del pacto por la educación lo dirija no sé quién bajo el dictado de Pablo Iglesias? El futuro de las universidades, la FP, la concertada… O los medios de comunicación públicos, o no. Porque lo de Televisión Española o la Agencia EFE es evidente pero, ¿y los demás?

Ahora resulta que Monedero, el propio macho alfa o Errejón, son adalides de la libertad de prensa y de expresión. Tal y como aprendieron en Caracas o en Teherán. Nos vamos a divertir.

¿Y cuando haya que afrontar la siguiente reforma del Código Penal… qué? Endurecimiento de penas a violadores, a las manadas – supongo que en función del oficio de los abusadores – y no te digo cuando haya que meterse en el asunto de la prisión permanente revisable, ¿entonces qué?

¿Todos de acuerdo?

Con el futuro de las pensiones, ¿tú confiarías en la reforma del sistema de pensiones, en la política familiar o en la natalidad, con estos y estas como estrategas o estrategos y planificadores o planificadoras a largo plazo? Y no te digo con los impuestos, porque para estos… el autónomo, además de superhéroe, es un capitalista explotador, millonario, especulador, ¿te imaginas las negociaciones de presupuestos, ya sentado en Moncloa, entre la Ministra de Hacienda María Jesús Montero y Echenique?

O sobre tu plan de pensiones, sobre la inspección fiscal, PRE PA RA TE.

Y la última pieza, recuerda estos dos tuits de Irene Montero, en 2013, tuits que fueron eliminados en 2016. Recuerda que todo indica que Irene Montero será vicepresidenta o superministra, no importa de qué.

“Felipe o será rey, que vienen nuestros recortes y serán con guillotina”

Y otro más, “Felipe no será rey. Todos los borbones a los tiburones”

¿Te imaginas cuando Irene Montero sea Ministra de Jornada junto al rey?