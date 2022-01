Ángel Expósito: "Colau se ha convertido en la bestia negra del sector turístico"

Audio

Ánimo. Saldremos de esta. Seguro. Piensa en tus padres y no te digo en tus abuelos. Es cuestión de tiempo, trabajo, lágrimas y esfuerzo. Y vacunas, por supuesto.

Dicho esto, esta mañana me he puesto a repasar la prensa y he recopilado las perlas del día. Por unos minutos voy a pasar del plasta de Djokovic, de la inflación y de las elecciones en Castilla y León.

1.- Leo en Voz Populi. En 2022 habrá más coches oficiales para el Gobierno de España. Según Hacienda, el Gobierno cuenta con 655 vehículos, y su intención es comprar 118 más. Eso sí, todos híbridos o eléctricos. Así se desprende de la partida de los Presupuestos Generales del Estado dedicada al Parque Móvil.

2.- En El Mundo. Un instituto de Manresa, primero en negarse a acatar la sentencia el 25% de castellano por "indicación" del Govern.

El director rechaza la petición de una familia de ejecutar la orden del Supremo y la asociación Hablamos Español lo denunciará si no rectifica.

3.- En ABC. Una partida de 26 millones de fondos europeos incluye turismo «LGTBI y de distintas religiones»

Promocionar España entre turistas del «colectivo LGTBIQ+» y de «diferentes religiones». En eso se va a gastar el Gobierno una parte de los fondos millonarios que la Unión Europea ha adjudicado a nuestro país para salir de la crisis del coronavirus.

4.- En El Español: Sánchez ofrecerá mejorar la financiación y reabrir la ampliación de El Prat pero no un referéndum catalán.

Moncloa concreta su catálogo para superar la dialéctica del "sí o no" del Govern: "No nos saldremos del marco constitucional, pero hay vías". O sea, con tu dinero y el mío.

5.- En Economía digital: Colau gana la batalla: Barcelona se convierte en la ciudad española que pierde más turismo.

La capital catalana es el destino vacacional y urbano más castigado por la pandemia, con menos hoteles abiertos y fuertes pérdidas.

Colau se ha convertido en la bestia negra del sector turístico al implantar una moratoria hotelera, poner en marcha un plan urbanístico con el que vetaba los nuevos hoteles en el centro, imponer una tasa a las pernoctaciones, entrar en guerra contra Airbnb y oponerse al proyecto de ampliación del aeropuerto de El Prat.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

6.- Siguen coleando los Cursos de artesanía y jardín a cambio de libertad para los presos de ETA.

El Gobierno vasco facilitará el tercer grado con un programa dotado con seis millones de euros para «ofrecer una puerta a otra vida» a los terroristas.

Desde este mes de enero será la recién creada Agencia de Reinserción Social, Aukerak se encargará de los programas de reeducación de los presos. La intención del ejecutivo de Urkullu es fomentar que los reclusos de las cárceles vascas cumplan sus penas en regímenes semiabiertos.

7.- Esta es impresionante: Las víctimas de un accidente de tráfico podrían tener que pagar impuestos por las indemnizaciones que reciban. Esta situación, que nunca antes se ha dado en España, será una realidad si sale adelante el anteproyecto de Ley de Eficiencia Procesal. El Consejo de Ministros ya le dio el visto bueno y se encuentra en una fase prelegislativa.

8.- En El Debate, firma Ana Martín: Sánchez volará en Falcon a otro acto del PSOE en Granada mañana sábado.

El presidente volverá a usar el avión del Ejército para el mitin de presentación de Juan Espadas. La coartada esta vez será una visita a la planta de ROVI.

De hecho, desde primeros de noviembre, hasta finales de año, el presidente del Gobierno recurrió al Falcon para desplazarse a los congresos del PSOE en Andalucía, la Comunidad Valenciana, Canarias, País Vasco, Castilla y León, Murcia, Galicia y Cataluña.

9.- Te reitero la sección del Tron de esta mañana. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, se gastó 109.000 euros en la campaña 'Huelga de juguetes', aquel domingo de diciembre.

Y 10, MI POSDATA. Termino como empecé: Seguro que saldremos de ésta. Fijo que sí. Piensa si no en cómo lo pasaron tus padres y no te digo en tus abuelos.

¡Ánimo!. ¡Arriba los corazones! Es solo cuestión de tiempo. Bueno, tiempo y trabajo, lágrimas y esfuerzo.

Y vacunas, por supuesto.