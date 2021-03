Ángel Expósito: "Arrimadas ha destrozado el partido"

Audio

Enseguida te cuento lo del Ayuntamiento de Murcia, la última locura de Puigdemont o lo de Toni Cantó candidato en la lista de Isabel Díaz Ayuso.

Antes, me sigue atronando lo dicho en el Congreso por la ministra de Educación, Isabel Celáa. Responde, recuerda, al diputado del PP, Juan José Matarí, padre de Andrea, una señora con síndrome de Down.

Ahora escucha a la auténtica protagonista de esta historia. Es Andrea Matarí, tiene 25 años. En un video colgado hace poco defendía la educación especial.

Esta tarde Isabel Celaá ha publicado un tweet en el que dice: “Acabo de hablar con el diputado Juan José Matarí al que he pedido disculpas si mis palabras de ayer pudieron ofenderle. Mi respuesta se centró en su pregunta, que me acusaba de legislar contra la Constitución. Jamás fue mi intención faltarle al respeto, ni a él ni a su familia”.

Por lo demás, hoy la cosa va de nombres propios:

El primero, el profesor Luis Enjuanes, "padre" de una de las vacunas que se investigan en el CSIC. Esta mañana con Herrera.

Luego Puigdemont. Leo en El Mundo. Puigdemont exige ser "autoridad nacional" de Cataluña para dar su apoyo a Pere Aragonès

El prófugo reclama la "dirección política" del 'procés' y amenaza con retrasar semanas el acuerdo para ungir al republicano.

Además de creerse Napoleón quiere seguir con la mamandurria. Eso si, se escapó en un maletero. Al menos Junqueras se ha comido el marrón. Luego está Toni Cantó. Aquí en Cope ha explicado su acuerdo con el PP.

En penúltimo lugar. El Ayuntamiento de Murcia, donde ha triunfado la moción de censura del PSOE con Ciudadanos y Podemos.

Expósito: "Arrimadas ha destrozado el partido"

Enhorabuena Inés Arrimadas: Ha perdido Madrid, la comunidad de Murcia, ha destrozado el partido, se ha retratado en Andalucía y en Castilla y León, pero ha logrado poner un alcalde del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia. Impresionante.

Y termino con una pareja de señores que se nos olvidan con demasiada frecuencia: Chaves y Griñán. Leo a Antonio Vega en ABC.

Caso ERE: la Fiscalía del Supremo ve increíble que Manuel Chaves viviera «en el limbo» ante el fraude

Los argumentos exculpatorios de la antigua cúpula de la Junta le «repugnan» al Ministerio Público.

¡AH! Y MI POSDATA. Mi amigo Jaime me reenvía un mensaje que difunde Jaime Guerra González que dice así:

"Pues en Baleares se han creado un problema al cambiar el nombre de tres calles que tenían el nombre de tres almirantes españoles por considerarlos franquistas. Ahora tendrán que cambiar el nombre a las Islas ya que este crucero, el denominado Baleares, intervino en la Guerra civil y lo hizo en el lado franquista".

No me digas que no es bueno. Te quitan el nombre de unas calles de unos almirantes del siglo XIX (por fascistas) y resulta que en Baleares fue un barco de guerra, este sí, en el lado franquista.

¿A que no hay para cambiar el nombre a las Islas Baleares por ser un nombre de un barco fascista?