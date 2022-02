Ángel Expósito: "¿Alguno de los protagonistas de este esperpento ha pensado en los españoles?"

Audio

Se confirma. El PP hace todo lo posible para no llegar a la Moncloa. Es como si la estrategia, los problemas y los errores propios se los redactara Adriana Lastra. Ni a propósito se pueden pisar más charcos, comerse más marrones o pegarse más tiros en el pie.

Hace un rato, en el avión de vuelta de Vigo a Madrid, repasando los periódicos no daba crédito. Aún con la congoja de lo vivido en Marín, entre pescadores, por el drama del pesquero Villa de Pitanxo en Terranova aún pensando en los 3 supervivientes, los 9 cadáveres y en los 12 desaparecidos... te desayunas con el Partido Popular contratando a unos detectives para espiar a Isabel Díaz Ayuso.

1. El Partido Popular (Génova) dice que Pío, Pío yo no he sido. El alcalde Martínez Almeida dice que el Ayuntamiento tampoco. Desde el PP de Madrid filtran el supuesto espionaje y desmienten el presunto caso del hermano de Díaz Ayuso. Y mientras, Abascal y Pedro Sánchez, cada uno desde su burladero viendo cómo se despellejan. Pregunta: ¿Alguno de los protagonistas de este esperpento ha pensado en los españoles, votantes o no, del PP?

2. Leo en el ABC: La Policía investiga al marido de la Directora de la Guardia Civil por enriquecimiento. Firma Antonio Vega. El nombre de Juan Carlos Martínez Martínez, pareja de la actual directora de la Guardia Civil, María Gámez, aparece repetido 19 veces en el atestado policial de uno de los últimos sumarios de corrupción que afectan a los antiguos gobiernos socialistas de Andalucía: el caso Santana Motor. El Juzgado investiga la concesión irregular de préstamos por parte de la Agencia IDEA a la factoría automovilística de Linares Santana Motor, propiedad de esta entidad de la Junta de Andalucía.

3. En 'El Comercio': Un asturiano pide en Cataluña que le hablen en español y acaba siendo denunciado por no hablar en catalán. El cliente al que atendía se negó a usar el idioma común por considerarlo discriminatorio. El hombre trabaja para Rodalies (cercanías de Renfe en Cataluña) y en el momento de los hechos atendía al público en la estación barcelonesa de Clot.

4. En Voz Pópuli, esta es muy buena. Sánchez viaja a Puertollano a vender un proyecto de energías renovables y bla, bla bla. Y el tío viaja en el helicóptero Superpuma del Ejército del Aire. Sólo ayer el helicóptero gastó 1.000 litros de queroseno para trasladar a Su Sanchidad. Base de Cuatro Vientos - Moncloa - Puertollano.... Puertollano - Moncloa - Base de Cuatro Vientos. 1.000 litros de queroseno. Toma ya renovables.

5. En estas que leo a Ignacio Cembrero en 'El Confidencial'. La Inmigración Canarias aumenta un 116 por ciento en el mes y medio que llevamos de año. Si se mantuviera este ritmo migratorio, 2022 sería el peor ejercicio desde que se elaboran estadísticas sobre la llegada de "sin papeles".

6. Las víctimas del terrorismo convocan una manifestación en Madrid contra el quilombo de Marlaska y Otegui por los presos de ETA. ¡Qué papelón, Marlaska, qué papelón! La manifestación de las víctimas se ha convocado en Madrid para el 2 de abril.

7. Aragonès se queda solo en su llamada a la unidad del independentismo. El Molt Honorable no ha concitado el apoyo de ninguna otra fuerza indepe. Por cierto, mañana reunión Estado-Generalitat para preparar la próxima cumbre bilateral entre Sánchez y Aragonés.

8. Veo en Voz Pópuli que el diputado Casero (PP Cáceres) vuelve al Congreso a votar presencialmente. Esperemos que as, no se equivoque al apretar el botón.

9. La guinda: Leo y veo no sé donde que unas activistas de Femen se manifestaron en Madrid, en la plaza de Callao desnudas de cintura para arriba se manifestaron contra San Valentín. El lema: "El amor romántico nos mata".

Y 10 y mi posdata: Acabamos de volver de Marín. Hicimos La Linterna con los pescadores y con sus familias, con un nudo en la garganta. 3 supervivientes, 9 cadáveres sin identificar y 12 hombres a los que, literalmente, se ha tragado el Atlántico Norte. Uno de los supervivientes fue el Rey Baltasar en Reyes, el otro llamó a su novia minutos antes de hundirme y el tercero, el patrón, sigue en estado de shock.

Nueve. familias que no saben aún que uno de esos cadáveres es suyo. Y otras 12 familias que, muy posiblemente, jamás recuperarán siquiera el cuerpo de su padre o su marido.