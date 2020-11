Ángel Expósito: "¿Alguien cree que el coronavirus entiende las bromitas de Simón?"

Audio

Jornada electoral en Estados Unidos. Unas elecciones que son algo así como las elecciones del mundo entero. Eligen al presidente de Estados Unidos, pero parece que votamos todos. Y va a ser que no.

Seguimos pendientes de novedades tras el último ataque yihadista anoche en Viena. Te lo contamos casi en directo. Cuatro muertos. Otro chaval enloquecido con la Yihad. Se confirma que el enemigo de esta forma de vida que somos Europa está y lo tenemos dentro.

Aquí en casa prosigue el carajal político, administrativo y competencial en torno a las medidas restrictivas contra el coronavirus. Y es que, seamos sinceros, ¿tu te aclaras con las medidas concretas de tu barrio, tu ciudad o tu comunidad autónoma?

¿Alguien cree que el covid entiende de transferencias autonómicas, de fronteras y lindes? ¿Alguien cree que el coronavirus entiende las bromitas de Fernando Simón o del marketing continuo de Pedro Sánchez?

Mira, en medio de este caos sanitario y esta hecatombe económica, esta mañana he tenido la suerte de echar una mano y dar un montón de buenas noticias durante la entrega de los premios Proyectos Sociales de Banco Santander. El acto ha estado presidido por la reina Leticia, la presidenta del Banco Ana Botín, el ministro Fernando Grande Marlaska...

Se trató de premiar proyectos empujados por los propios empleados del banco. Durante una hora y pico, qué paradoja con la que está cayendo, solo he dado buenas noticias. Y he conocido a gente increíble. Con una fuerza contagiosa. Y les he dicho allí mismo que se pusieran en mi lugar, tras estar con esos inconformistas, solidarios y emprendedores, ponte hablar del politiqueo patrio.

Gracias al empuje y al apadrinamiento de los propios trabajadores, han premiado a ONG's que se dedican a los niños, como Fundación Dadoris y Ayuda en acción; a la mujer de Fundación Mujeres y Quiero Trabajo; a personas con discapacidad como la Federación de Enfermedades Raras, Nadiesolo y Fundación También.

En la salud a Creality y a Sin Daño y mirando al mundo han premiado a Itwillbe, Acción contra el Hambre y a las misioneras de María Inmaculada en Malí.

Y aquí me detengo un minuto porque he vuelto a ver desde Bamako a la hermana Carmen y a sus niñas y mujeres malienses, y ha sido imposible contener la emoción. Se que a muchas se les llena la boca de feminismo. No he visto mayor dignidad en defensa de la mujer que lo que hacen esas misioneras en África. O aquí.

Y allí estábamos todos. Pocos, a distancia, enmascarados, muchos conectados online. Y, eso sí, como digo, dando buenas noticias. Porque a pesar de las noticias del día y de los rifirrafes políticos que nos inundan y nos contagian como el puñetero virus, existen buenas ideas y grandes premios y gente increíble, aunque los periodistas nos fijamos demasiado poco en esas gentes y en esos proyectos.

Y mi posdata: Ese acto que te cuento, esos premios solidarios en Banco Santander ha estado presidido por la reina Leticia. El ministro de jornada, por cierto, ha sido Grande Marlaska.

Y mira, con la que está cayendo, con el intento de desinstitucionalización de España empezando por la jefatura del Estado. Esta mañana he visto cómo se intenta apoyar a esa misma Jefatura del Estado.

Porque apetece que hablen la Reina hoy, o el Rey, para aplaudir. Para respaldar. Porque con ese aplauso se defiende la Constitución y la Transición. Como digo, a pesar de la que está cayendo y a pesar de algunos que se sientan en el consejo de ministros, había que ver esas miradas sobre las mascarillas. Ese sector de la Solidaridad de verdad aplaudiendo a la Reina y como ella misma ha dicho: Confiando en España.