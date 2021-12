Ángel Expósito: "¿Haces todo lo posible por la abuela, por el abuelo o por tus padres?"

Audio

La semana que viene a estas horas estaremos de allá para acá, de la ceca a la meca, con los aperitivos, poniendo la mesa lo más chula que podamos... intentando hacer de tripas corazón al recordar aquellas Nochebuenas con los que ya no están.

Y procuraremos no hablar del Banco de España, ni de los Presupuestos Generales del Estado y no te digo del procés y sus secuaces...

Noticia del día: El Banco de España advierte que los precios subirán más en 2022 y que la recuperación se frena.

¡Glup! Empezamos bien.

Dicho esto... No pienso ponerme cursi, no me sale, pero otra vez esta Navidad tienen una pinta... rara.

En absoluto tienen que ver con las fiestas del año pasado... pero cuidadín. Tenemos todas las ganas de liarla parda, estamos hartos de estar hartos por el puñetero coronavirus... pero cuidado.

De entrada los índices de contagio, la proporción y la tasa por 100 mil habitantes es un baremo muy relativo. La clave está en las hospitalizaciones (si me apuras... en los ingresos en UCI) y, claro, en los muertos.

Así que, encendidas las luces de alerta (que no de alarma), sí me gustaría hacer alguna consideración:

Los mayores. Tras estos dos últimos años de nuestras vidas, ahora más que nunca, deberíamos hacernos una pregunta a nosotros mismos: ¿Tú, usted, haces todo lo posible por la abuela. Por el abuelo o por tus padres ya mayores, si aún están por este mundo?

Ayer escuché una conferencia muy interesante y un puntito crítica del profesor José Pomares. Y la conclusión o la moraleja fue algo así como la reivindicación del individuo.

Quiero decir: Es verdad que por hacerlo más, fatal, peor imposible... el Gobierno ni siquiera nos dice la verdad sobre los muertos. Es cierto que el pu... ñetero virus es como es y ataca especialmente a los más débiles (o sea, a los mayores)... como también es verdad que el sistema y la atención dan para lo que dan.

Por eso, ante la mentira de unos, la imposibilidad de otros y la letalidad del bicho, repito la pregunta: ¿Tú o yo hacemos lo suficiente por nuestros mayores. Los que nos queden.

El coronavirus no ha sido justo, pero nosotros, me temo, tampoco. La digitalización les hace imposible pedir una cita, las restricciones les dificultan ir a por recetas, sacar dinero es un suplicio tanto en el pueblo como en el barrio...

Y, ya la guinda, despreciamos su legado político, económico y social a base de populismo y egoísmo.

Aún recuerdo aquella frase de Carolina Bescansa, aquella de Podemos que apareció con el bebé en el Congreso, aquella que laminó Pablo Iglesias cuando dijo: "Si en España sólo votase la gente menor de 45 años, Iglesias ya sería presidente del Gobierno".

¿Te das cuenta de lo que quiso decir?

Claro... si vas subiendo en edad... 45, 65... 85 años. Terminas en Esparta o en la Eutanasia selectiva. En el fondo confirma un deterioro social en lo más profunda. Y la culpa no es de Sánchez, ni de Pablo Iglesias, Rufián o de Isabel Díaz Ayuso. No. La responsabilidad es nuestra.

Piénsalo.

Luego viene la política y la ausencia de una norma común, el despiporre autonómico, la judicialización de la pandemia, las mentiras y los ridículos... mientras tanto piensa en ti. Y en tu cabeza. Pienso yo en mi caso aunque mis padres ya no estén.

¡AH! Y MI POSDATA: Ayer distintos científicos con los que hablé, incluso creo que la ministra de Sanidad pidieron sentido común y cabeza para afrontar estos días que se nos avecinan.

Convendría recordar a la ministra que puesta a predicar sentido común mirara hacia el propio Gobierno. Pero ese es otro tema.

¿Cabeza? Si en el asunto de los mayores hablábamos de tu y mi responsabilidad. De cara a las fiestas... ¿Qué hemos aprendido? ¿No hemos aprendido nada?

Moraleja: Si quien supuestamente dirige esto no tiene cabeza nada más para maquillaje y peluquería... tengámosla nosotros.