Expósito, sobre el Gobierno: “Se mosquean si les repreguntas y todavía te tratan como si fuéramos idiotas"

Esto es de locos cuando no es Adriana Lastra llamando a la movilización callejera el próximo lunes si no gobierna el PSOE en Andalucía, es Rodríguez Zapatero mostrando su orgullo por Chaves y Griñán. Cuando no es Bolaños reconociendo el espionaje es Pedro Sánchez acusando al PP de corrupción ¡en Andalucía! con un par. Cuando no es Yolanda Díaz diciendo que somos referencia en Europa (¿Te acuerdas de la sandez aquella de la champions league?) es Nadia Calviño acusando a Argelia de depender de Rusia.

Y Albares, Irene Montero, la señora ministra de Justicia, la de Educación, Escrivá (el de las pensiones), Garzón, María Jesús Montero, por favor: Que se callen. Silencio todo el mundo. Cada vez que abren la boca, la pifian. Que hagan lo que puedan, pero que no digan nada.