Expósito: "¿Qué se le pasará a Pablo Iglesias por la cabeza mientras se está haciendo el moño o la coleta?"

Hoy es el día después del gran pollo. El día después de la última ocurrencia de Pablo Iglesias. ¿Qué le pasará por la cabeza a este hombre mientras se está haciendo el moño o la coleta? Imagino que pensará algo así como “soy un semidios, soy Zeus”. Pensará: ¡Qué guapo soy y qué tipo tengo! Digo yo que se lanzará besos al espejo y de dirá: "No sé lo que tengo pero las vuelvo locas. A Tania, a Dina a Irene".

¿Qué digo Zeus? Soy el Dios Marte de Velázquez, soy Júpiter. Lo de macho Alfa se le queda corto. Muy corto. Es el líder supremo ¡Oh! Amado líder. ¿De verdad Pedro Sánchez sigue sin darse cuenta de con quien pactó y con quien sigue pactando? ¿De verdad es tan irresponsable? A modo de los cómics para niños de los años setenta, vamos a poner a Pablo Iglesias ante distintos espejos de la actualidad y de sus archivos.

Primero: Iglesias y su modelo fiscal. Más allá de su mensaje sobre los ricos y sobre Amancio Ortega. Más allá del casoplón y de la hipoteca que le dieron por la cara, Pablo Iglesias quiere para Madrid los mismos impuestos, tan altos, que rigen en Cataluña. Como mensaje de campaña no está mal. Sobre Pablo Iglesias y su modelo de medios de comunicación. Este es de los mejores archivos que se conservan del líder chavista de esta parte del mundo.

Ángel Gabilondo y Pablo Iglesias. En cierta ocasión recuerdo que le pregunté a Gabilondo: ¿Sinceramente, Ángel, tú qué tienes que ver con Errejón? Me parecía tal el nivel de las diferencias que me daba la risa. Pues Imagínate ahora. En serio, de Pedro Sánchez ya hemos visto que es capaz de todo; del Marqués de Galapagar ni te cuento, pero gente educada y formada como Ángel Gabilondo, ¿de verdad puede pactar algo cara a cara con Pablo Iglesias?

Duelo al Sol. Iglesias y Díaz Ayuso. Ya tiene su gracia que ambos nacieran el 17 de octubre de 1978. Pero al margen de la casualidad, el eslogan se lo han regalado a la actual presidenta madrileña. "Comunismo o libertad".

Más allá del lenguaje guerracivilista, de las proclamas al estilo Stalin y de la escuela bolivariana, cabe recordar que no hace mucho cayó el muro de Berlín y de este lado hacia aquél... no saltó ni una sola persona. Todos, absolutamente todos, saltaron del Este hacia el Oeste de Berlín.

Ahora sobre Iglesias y la libertad. Sobre las libertades. Oye, que cada cual vote lo que le dé la gana, faltaría más, pero de verdad, ¿la Comunidad de Madrid quiere para sí, por ejemplo, el modelo okupa de Barcelona? ¿El modelo de orden público que sufren los Mossos de Escuadra? Antes me he referido a los medios de comunicación y a los impuestos, pero ¿Madrid quiere para sí el modelo de Estado de Derecho y Poderes como el que proclama, sin complejos, Pablo?

El equipo también mola: Iglesias, Errejón, Echenique y la compaña. Solo nos falta Monedero como candidato a alcalde de Madrid y ya estaríamos todos.

Sinceramente, da igual que los de Errejón se presentes solos, solas o con Podemos. Es cuestión de pillar cacho. Eso sí, currar, lo que es trabajar... no se les conoce oficio. Beneficio sí, pero curro... por favor, eso es de obreros. De otra casta.

Las obsesiones de Iglesias también merece su capítulo. Lo de las ex colocadas y bien pagadas ya lo conocemos. Pero aquí el Amado líder tiene otra obsesión: su seguridad. Como buen líder comunista está convencido de que le quieren matar o algo así. Pablo Iglesias mide su propia importancia en función de los policías, guardias civiles y pringaos en las redes sociales que le rodean. Está completamente obnubilado por su escolta y la vigilancia 24/7 en el casoplón y en sus trayectos y en sus actos. Se cree Dios.

Y los Marlaskas y Sánchez de turno se lo han permitido. En concluyendo, no sé qué pasa en esa cabeza. No consigo escudriñar la psique del personaje. Me parece tal el nivel de egocentrismo y endiosamiento que se me escapa. ¿Cuál será la siguiente jugada de su partida de tetris? Piénsalo, mientras se hace el moño o la coleta, ¿qué se dirá este hombre a sí mismo? ¿Qué le habrá pasado en su vida personal, como individuo, para realizar este movimiento? Como en las series: continuará

Y mi posdata. Ahora o cuando deje de ser vicepresidente del Gobierno para mediados de abril, si dios quiere, ¿le vamos a seguir pagando la escolta y la Guardia pretoriana 24/7 en el chaletazo? Habrá que estar atentos porque esa es muy buena.