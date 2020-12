Expósito: “Los independentistas piden la amnistía. Por cierto, ninguno de los condenados se ha arrepentido"

La Fiscalía ha iniciado una investigación sobre el grupo de WhatsApp de los militares retirados. A juicio del fiscal, en el chat "figuran mensajes de altos mandos del Ejército retirados donde vierten manifestaciones totalmente contrarias al orden constitucional haciendo alusiones veladas a un pronunciamiento militar”.

Dejando a un lado que sea un chat privado, si es que se puede dejar esto a un lado, me llama la atención que la Fiscalía investigue "alusiones veladas a un golpe de Estado". ¿Quiere la fiscal general del Estado más alusiones veladas? Ahí van unas cuantas. A ver qué tiene esto de velado:

¿Y a Otegui en rueda de prensa por su República vasca? Ni se me ocurre. ¿Y si una fiscal llama maricón a un juez? ¿Eso no es peyorativo? ¿Aquella fiscal, que luego fue ministra sigue pensando lo mismo de aquel juez que ahora es ministro? ¿Eso no es homofobia? ¿Y decir en sede parlamentaria que vas a Madrid a tumbar al Estado? ¿Eso es velado? Este es el portavoz de Bildu en el parlamento Vasco. El tal Arkaitz Rodríguez.