Ángel Expósito: "¿De verdad el presidente del Gobierno agradece la labor de Iglesias en las residencias?"

Si hay algo que me cabrea profundamente es que me mientan, que me manipulen y, sobre todo, que no me dejen preguntar.

Pedro Sánchez comparece y nos clava una chapa --otra-- un mitin feminista, progresista y reformista plagado de marketing y frases hechas. Pablo Iglesias se despide y nos envía un video desde el despacho con ese tonito insoportable made in el buen chavista.

Y tragamos, y les repicamos los mensajes y les compramos las monsergas como si tal cosa. En el fondo hemos aceptado que nos mientan, que nos manipulen y que nos impidan preguntar.