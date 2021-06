Ángel Expósito: "Somos el único país de esta parte del mundo con miembros de un Partido Comunista"

El paseillo de Pedro Sánchez junto a Joe Biden, durante 20 - 30 segundos por un vestíbulo de la sede de la OTAN en Bruselas da para un libro de memes, chistes y chanzas. Y la explicación del propio Sánchez ya ni te cuento.

Desde Bienvenido Mr Marshall a quien será este pesao --que iría pensando Biden-- pasando por que Sánchez quería hacerse un selfie o venderle unos kleenex en el semáforo.

Sencillamente patético. Pero fíjate, lo que más me irrita es que no reconozcan el fiasco. Lo peor es que lo que más les molesta no es el inexistente peso de España en el mundo o las humillaciones constantes desde Marruecos. No. Lo peor. Para la multitud de pelotas que rodean a Su Sanchidad es el ridículo que ha hecho SU Líder.