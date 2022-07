Ángel Expósito, sobre el Gobierno: "Estamos enfrascados con los porcentajes de recorte y ahorro del gas"

Estamos enfrascados con los porcentajes de recorte y ahorro del gas y de las demás energías con los cambios en el Partido Socialista (como si fuera importante) enfrascados con unos socios tan imposibles como insoportables con los impuestos y, lógicamente, con la locura de los precios y la inflación.

Cuando en estas que, sin que apenas nos fijemos, la guerra continúa metro a metro, muerto a muerto y bombazo a bombazo.En estas que reaparece Putin y suelta esto. Escucha, por favor, escucha atentamente:

"Cimientos y principios de un orden mundial armonioso y más justo". Y habla de una nueva era de una nueva etapa en la historia mundial". Y concluye: "Solo los estados verdaderamente soberanos pueden garantizar una dinámica de alto crecimiento".

¿Un mundo armonioso y justo en boca de Putin? ¿Estados verdaderamente soberanos? ¿y Putin decide quién es soberano y quién no?

¿Qué ha querido decir el psicópata de Putin? pues que, en efecto, asistimos a un nuevo orden mundial donde un dictador salvaje como él invade o no al vecino, corta o no el grifo, machaca o no a su gente según le convenga y envenena hasta la muerte a la oposición si se pasan de frenada.

Un nuevo orden mundial en boca de Putin, según regresa de un viaje a Irán mientras prosigue su guerra salvaje sobre Ucrania es para pensarlo. Detenidamente y plantear una serie de, cuanto menos, advertencias:

1.- Aquí en este mundo hay dos modelos: Democracias liberales o dictaduras. Democracias con todas las imperfecciones que quieras, como las nuestras o dictadores enloquecidos como él. Sistemas liberales con libertad económica, un Estado de Derecho siempre imperfecto con libertades individuales y derechos humanos o sistemas como el de Putin, Irán o China. Y como sus súbditos regionales o políticos.