Ángel Expósito: "Nos fiamos más de Miguel Bosé o de su hermana que de los científicos y los médicos"

Reconozco que tengo un importante lío personal y profesional en la cabeza. Por una parte, evidentemente, todo es covid y, por otra parte, estoy hasta las narices de no hablar de otra cosa que del covid.

Imagino que a ti te pasa lo mismo. Por supuesto que el coronavirus es lo más importante que nos está pasando todos los días del último año de nuestras vidas pero, no me digas que no, cuando ves que el 90 por ciento del telediario o de esta Linterna solo es coronavirus, desconectas o cambias.