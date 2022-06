Ángel Expósito analiza los próximos comicios andaluces y la subida de los precios

Entramos en los últimos días de campaña electoral en Andalucía. Todas las encuestas coinciden, TODAS, en que Juanma Moreno Bonilla se quedaría en las puertas de la mayoría absoluta. Digamos que una victoria a lo Isabel Díaz Ayuso en Madrid.

Dicho esto, vete tú a saber. Dame un minuto y profundizamos.

Antes, seguro que a ti te pasó lo mismo. Ayer fui a la compra y eché gasolina. No voy a descubrir nada que los oyentes no sepáis. El problema es que todos los expertos coinciden en que no hemos tocado techo.

A saber y paseando por todos los pasillos lineales de mi hipermercado habitual: El arroz ha subido un 10 por ciento; el aceite de oliva se ha encarecido en el último año un 36%.